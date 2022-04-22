УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Политика

Арестович заметил сигнал к окончанию войны на встрече Путина с Шойгу

22 апреля 2022, 06:33

Он обратил внимание на внешний вид министра обороны России.

Арестович заметил сигнал к окончанию войны на встрече Путина с Шойгу / скриншот

Советник главы Офиса президента Украины Алексей Арестович во время встречи президента РФ Владимира Путина и министра обороны Сергея Шойгу заметил хороший знак для Украины.

В интервью российскому адвокату и правозащитнику Марку Фейгину политик отметил, что Шойгу оделся в гражданское – это свидетельствует о демонстрации миролюбивых намерений.

"Гражданский костюм означает снятие тональности войны. Это демонстрация миролюбивых намерений. Или, по крайней мере, готовности к конструктиву. Потому что, если бы они говорили: "Добьем, победим!", то Шойгу пришел бы в военной форме, звеня наградами. Как это: "И на груди его могучей не в ряд один, а в шесть рядов. Одна медаль висела кучей, но не за взятье городов, а лишь за выслугу летов". Вот как много следствий из этой простой встречи", – пояснил Арестович.

Отметим, что решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины принимало все высшее политическое руководство России.

Читайте также"Сдохнет или станет шелковой": Арестович поведал, чего ждать от России до 9 маяКак рассказал секретарь СНБО Украины Алексей Данилов, глава Кремля Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу готовили канцлагеря для украинцев в Западной Сибири.

Читайте также:

viber
война в Украине Владимир Путин Сергей Шойгу Алексей Арестович
Реклама
Популярное
Денежная удача, осуществление мечты и успех в карьере: кто из знаков счастливчики в год ТиграДенежная удача, осуществление мечты и успех в карьере: кто из знаков счастливчики в год Тигра Гороскоп для Украины: астролог рассказала, закончится ли война в Украине до 9 маяГороскоп для Украины: астролог рассказала, закончится ли война в Украине до 9 мая Большая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизниБольшая прибыль и радостные события: названы знаки, которых в мае ждут кардинальные изменения в жизни Стильный и вдохновляющий маникюр весна 2022 на короткие ногтиСтильный и вдохновляющий маникюр весна 2022 на короткие ногти Не кавказцы: выяснилось, кто из оккупантов творил самые жестокие зверства в отношении украинцевНе кавказцы: выяснилось, кто из оккупантов творил самые жестокие зверства в отношении украинцев
Поддержите Главред

Последние новости

06:36

Не оскорбляйте орков – грабят, насилуют и убивают в Украине россияне

06:33

Арестович заметил сигнал к окончанию войны на встрече Путина с Шойгу

05:00

"Животный страх перед Путиным и Россией": Илларионов объяснил позицию Франции и Германии

04:27

Отравление азотной кислотой: медики рассказали, как спасти жизнь

03:50

"Это еще впереди": Илларионов объяснил, как россияне будут расплачиваться за войну имени Путина

Реклама
03:22

Украину в мае ждут опасные явления: готовимся к максимальной жаре и атаке смерчейВидео

02:47

Андрей Данилко рассказал, почему расстроился из-за запрета на въезд в Россию на 50 летВидео

02:15

Военный эксперт рассказал, почему Путин отказался штурмовать Азовсталь

01:41

Эта "банда" до сих пор остается очень опасной: эксперт призвал не недооценивать армию России

01:05

Финансовый гороскоп на неделю 25 апреля – 1 мая: Львам – большие деньги, Рыбам – везение

00:56

От борщей к бункеру: голливудский актер рассказал о тревожной ночи в украинском убежищеВидео

00:52

В США увидили признаки поддержки вооруженных сил России со стороны Китая

00:51

Приметы на 22 апреля: что нельзя делать в Страстную пятницу и как уберечь дом от бедыВидео

00:42

"Оккупанты лишь оттягивают неизбежность": главное из вечернего обращения ЗеленскогоВидео

00:28

Пасха-2022: почему опасно посещать храмы во время войны с Россией

00:04

Угроза взрыва в самолете: в Варшаве экстренно закрыли аэропорт

21 апреля, четверг
23:41

Угроза утраты Мариуполя отступила: Арестович рассказал, чего испугалась РоссияВидео

23:24

Куда пропал певец Губин: переезд из России и жуткая болезнь

23:21

Макрон обратился к России из-за тяжелой ситуации в Мариуполе

23:12

"Верила, что не существует таких денег": Осадчая обратилась к звездам, "насилующим Украину"Видео

Реклама
23:09

"Убивали людей для развлечения": Зеленский рассказал новые подробности зверств оккупантов под КиевомВидео

23:01

Как проверить яйца на свежесть: названы пять простых способов

22:51

Путин и Шойгу готовили канцлагеря для украинцев в Сибири - СНБО

22:38

Расследователи слили в сеть фото, как Лавров с любовницей и Дерипаска с эскортницей ездили в Японию

22:16

"Провалились вхлам": террорист Гиркин высказался о полном провале вооруженных сил РФВидео

22:12

Любовница Путина нашлась: Алина Кабаева с новым лицом появилась в Москве

21:33

"Скоро мы победим": звезда сборной Украины по футболу расплакался перед журналистамиВидео

21:22

"Сложное решение": в Евросовете пообещали Украине тяжелое вооружение

21:14

Кровопускание: чиновники и олигархи из РФ гибнут семьями при загадочных обстоятельствах

21:10

Астролог рассказала, когда война в Украине закончится и будет подписан мирный договорВидео

20:39

Шмыгаль обсудил с Байденом новые санкции против России

20:36

Кадыров пообещал Путину убить Зеленского - СНБОВидео

20:27

В российской глубинке сгорел институт, в котором разработали ракеты "Искандер"

20:22

"Святое семейство": молодая жена Макаревича показала нежное фото с музыкантом и новорожденным сыном

20:04

Роман Цимбалюк. Путин пока не помер, а барыги уже появились?Видеоблоги

20:00

Новый разговор орков: в ОРДЛО оккупанты используют мужчин, как рабов

20:00

Выстрел в себя: что будет означать ядерный удар России по Украине

19:53

Длиной в 300 метров: появились спутниковые снимки огромной братской могилы под МариуполемВидео

19:36

Путин устроил идеальный шторм: как массовая мобилизация добьет Россиюмнение

19:28

Невероятное везение и удача в деньгах в мае: кто из знаков будет притягивать к себе счастье магнитом

Реклама
18:58

Тела разбросало на километры: под Житомиром мужчина вмиг потерял всю семью от удара двух авиабомб РФВидео

18:29

Сражение за Мариуполь – почему Путин отказался от штурма завода Азовстальмнение

18:04

В Мариуполе оккупанты прямо сейчас бомбят территорию АзовсталиВидео

17:35

Почему война в Украине для России закончится крушением государства и революциеймнение

17:24

Надя Дорофеева впервые рассказала про развод с Дантесом, а он пожелал ей найти свою любовьВидео

17:15

Освобождение страны и сильная армия: как солнечное затмение 30 апреля отразится на ситуации в Украине

17:14

"Четкий сигнал Путину, что он конченый": Климкин назвал условие прямого участия НАТО в войне

17:12

Тяжелая артиллерия и сотни тысяч боеприпасов: Байден объявил о новом пакете помощи УкраинеВидео

17:08

В Мангуше оккупанты массово вырыли братские могилы для убитых ими жителей Мариуполя – советник мэра

16:50

Ведущий популярного российского шоу поддержал Украину и уходит с телеканала

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять