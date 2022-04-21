Путин и Шойгу готовили канцлагеря для украинцев в Сибири - СНБО

Алексей Данилов высказался о планах России / inform.ua

Решение о полномасштабном вторжении на территорию Украины принимало все высшее политическое руководство России.

Глава Кремля Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу готовили канцлагеря для украинцев в Западной Сибири, говорится в Twitter-аккаунте секретаря СНБО Украины Алексея Данилова.

"Задача русинской орды - уничтожить нашу страну, наш народ, колонизировать Украину", - пишет Данилов.

В то же время Путин и Шойгу планировали создать концлагеря для украинцев в Западной Сибири, заставляя их строить новые города.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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