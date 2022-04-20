Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

Владимир Зеленский готов ко встрече с Путиным / Офис президента

Президент Украины Владимир Зеленский ради завершения войны готов к прямым переговорам с российским президентом Владимиром Путиным.

Украинские власти вернулись к идее возможной встречи с представителями РФ для завершения войны. В частности, Зеленский готов, как и прежде, к разговору с Путиным.

"Уверен, что встреча лидеров Украины и России могла бы состояться при условии, что сохранялся хотя бы малейший шанс остановить эту войну", – объяснил президент в комментарии BFMTV.

Зеленский будет вести переговоры по возвращению российских войск на позиции перед 24 февраля.

"Если они назовут дату и место, мы будем готовы встретиться с ними", – добавил Зеленский.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

В ночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

Читайте также: