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Критические недели: в Минобороны Британии дали тревожный прогноз по войне

25 апреля 2022, 21:57

Украинским военным нужно больше артиллерии и дальнобойных боеприпасов, а также противокорабельных ракет.

Следующие три недели войны в Украине "критические"

Министр обороны Соединенного Королевства Бен Уоллес поделился соображениями относительно предположительно решающего этапа войны РФ против Украины, пишет издание Sky News.

Уоллес назвал следующие три недели войны "критическими". По его словам, украинским военным нужно больше артиллерии и дальнобойных боеприпасов, а также противокорабельных ракет.

Министр подтвердил готовность Британии оказать максимальную помощь Украине. Вместе с тем, Уоллес отметил важность иметь долгосрочный план того, как Европа будет "сдерживать Владимира Путина после завершения войны".

"Как мы будем жить с этим соседом в Европе, если он останется? Это важная тема для обсуждения всеми нами", – резюмировал Уоллес.

Война в Украине

В рамках указа Путина Россия ввела войска на территории отдельных районов Донбасса.

Вночь на четверг, 24 февраля, Путин заявил, что принял решение о проведении "специальной военной операции" в связи с ситуацией на Донбассе.

Ракетные удары начались по Киеву, Харькову и другим городам Украины.

Зеленский призвал Путина сесть за стол переговоров. По словам украинского президента, вторжение России в Украину – это на самом деле начало войны против Европы.

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