В Харьковской области бойцы ВСУ взяли в плен пятерых орков

Пять оккупантов попали в плен на Харьковщине / t.me/synegubov

В Харьковской области бойцы Вооруженных Сил Украины взяли в плен пятерых оккупантов, сообщил глава Харьковского ОВА Олег Синегубов.

Известно также о том, что задержанные оккупанты дезориентированы и деморализованы. Также сейчас они дают показания о преступлениях своего командования.

Синегубов рассказал, что оккупанты жалуются на истощение из-за больших потерь, длительное участие в боевых действиях, плохое обеспечение и безразличное отношение командиров к их жизни.

"У русских есть выбор: либо сдаться в плен, либо выехать "200-тем маршрутом". Потому что победа только за нами! Слава Вооруженным Силам Украины!",- говорится в сообщении.

Война России против Украины

Советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович сделал заявление, согласно которому Украина готовит контрнаступление на занятые армией Россией позиции. Украинские силы обороны перейдут к атаку после того, как наша армия получит тяжелое вооружение от Запада. ВСУ намерены действовать без промедления.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что его регион пока не ожидает наступления со стороны РФ. Но подготовка идет к различным сценариям. Однако, по его словам, армия Украины готовится к наступлению на оккупированный Херсон.

Спикер Банковой Алексей Арестович сказал, что после битвы за Донбасс война России против Украины может продолжиться. Украинцам следует готовиться к длительному противостоянию со страной-оккупантом. Не исключено, что боевые действия могут продлиться до Нового года.

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