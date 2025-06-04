РФ выдала новый ультиматум Украине: Зеленский обратился к Кремлю с предложением

Зеленский раскритиковал требования России, обнародованные в меморандуме о завершении войны против Украины и предложил прекращение огня до встречи лидеров.

https://glavred.info/war/rf-vydala-novyy-ultimatum-ukraine-zelenskiy-obratilsya-k-kremlyu-s-predlozheniem-10670609.html Ссылка скопирована

Россия выдала ультиматум Украине - о чем идет речь / Коллаж: Главред

О чем идет речь в материале:

Когда и в каком формате состоится обмен пленными

Какой ультиматум Россия передала Украине

Когда могут состояться переговоры Зеленского и Путина

4 июня 2025 года президент Украины Владимир Зеленский провел пресс-конференцию, во время которой рассказал о подготовке масштабного обмена пленными с РФ и жестко прокомментировал российский ультиматум в виде меморандума.

Главред собрал основные заявления президента Украины Владимира Зеленского.

видео дня

Обмен пленными

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что 7 или 8 июня может состояться обмен военнопленными с Россией. Украина рассчитывает вернуть 500 своих защитников. По словам Зеленского 4 июня состоялись консультации между украинской и российской сторонами относительно будущего обмена. Договоренности были достигнуты во время второго раунда переговоров в Стамбуле, который прошел 2 июня.

Президент подчеркнул, что Россия согласилась передать 500 украинских военнопленных из оговоренных тысячи. Украина, в свою очередь, готова осуществить обмен такого же количества пленных. Однако, по его словам, списки до сих пор не предоставлены, что вызывает определенное беспокойство.

"В отличие от предыдущих переговоров в Стамбуле (16 мая - ред.), на этот раз мы договорились об их предварительном предоставлении. Россияне уверяли, что списки будут переданы заранее, но до сих пор их нет, что свидетельствует о новых задержках", - рассказал президент.

Обмен телами погибших

После завершения обмена военнопленными начнется подготовка к возвращению тел погибших, сообщил президент Владимир Зеленский. Он подчеркнул, что этот процесс должен соответствовать всем техническим требованиям, поскольку речь идет не о символическом шаге, а о достойном возвращении павших защитников.

Зеленский также отметил, что уже достигнуты договоренности по обмену телами. По его словам, Украине известно, что Россия смогла идентифицировать лишь 15-20% погибших, которые находятся в ее распоряжении.

Владимир Зеленский / Фото: скриншот

"Стороны договорились обеспечить точную идентификацию, ведь Украина не спекулирует на теме своих военных, как погибших, так и живых. Важно получить именно украинские тела, а не российских военных, от которых Москва хочет избавиться - такие случаи уже случались", - сказал президент.

Он добавил, что стороны договорились о необходимости тщательной подготовки, чтобы обеспечить точную идентификацию каждого тела.

Российский меморандум

Президент Украины Владимир Зеленский впервые высказался относительно текста так называемого меморандума, который российская делегация передала украинской стороне во время встречи в Стамбуле 2 июня. Он охарактеризовал этот документ как "ультимативный", сообщает "Суспільне".

"Это ультиматум, и его не будет воспринимать ни украинская сторона, или никто не будет воспринимать всерьез, потому что там ультиматум. То есть этот меморандум - недоразумение", - сказал Зеленский.

По словам Зеленского, Украина направила в Москву свой вариант документа на украинском и английском языках. Зато из Кремля поступил меморандум только на русском. Президент отметил, что пока Киев не получил ответа от России на свой проект документа о прекращении огня, который был передан еще до начала переговоров.

Зеленский также подчеркнул, что уже первый пункт российского документа имеет характер ультиматума - в нем содержится требование международного признания оккупированных территорий и вывода украинских войск из этих регионов.

"Это точно противоречит Уставу ООН, противоречит здравому смыслу и Конституции Украины. Они, кстати, об этом знают. Это сразу такое требование самой большой награды для Путина за эту войну", - говорит Зеленский.

Какие страны стали членамиф НАТО и когда / Инфографика: Главред

Президент Владимир Зеленский также высказался относительно второго пункта российского "меморандума", который касается нейтрального статуса Украины и запрета на вступление в военные союзы, в частности НАТО. Он напомнил, что Россия начала агрессию против Украины еще в 2014 году, когда государство уже имело внеблоковый статус.

"То есть они нас захватили, начали захват в момент, когда у нас был внеблоковый статус. Опять-таки, то есть здесь не о чем говорить. То есть он это хочет. Для чего? Для того, чтобы воспользоваться, безусловно, оккупацией нашего государства", - отмечает Зеленский.

Зеленский отметил, что Москва требует от Украины не присоединяться ни к каким военным альянсам, в то же время сама принимает в них участие. В частности, он привел пример членства РФ в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). По его мнению, если Россия выдвигает определенные требования, то должна действовать по принципу зеркальности.

Комментируя требование из российского меморандума о расформировании якобы националистических подразделений, президент подчеркнул, что в украинской армии нет никаких частных формирований. Если имеется в виду полк "Азов" - это официальная часть Национальной гвардии Украины. В Украине, согласно действующему законодательству, не существует частных армий. Однако, добавил Зеленский, после таких ультимативных заявлений со стороны России он будет размышлять над этой идеей.

Подытоживая, Зеленский заявил, что второй раунд переговоров в Стамбуле практически не отличался от первой встречи, которая состоялась 16 мая.

"Те же ультимативные вещи, которые тогда они говорили вслух, а здесь они все это представили на бумаге... Ну, это похоже просто на спам, если честно, этот документ. Это спам, чтобы просто заспамить и показать, что они что-то делают", - сказал Зеленский.

Прекращение огня до встречи лидеров

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что украинская сторона предлагает России установить режим прекращения огня до проведения встречи лидеров, посвященной вопросам достижения мира в Украине.

"Русские" не готовы на прекращение огня. По крайней мере тот уровень делегаций не готов это решить. И они считают, что это - вопрос лидеров. Они сами об этом нам сказали: вопрос прекращения огня другого уровня. Мы предлагаем - и думаю, что нас партнеры могут поддержать, - мы предлагаем "русским" прекращение огня до встречи лидеров. Мое личное мнение таково: сначала, мы готовы к встрече сразу,... встреча - на выбор "русских": Стамбул, Ватикан, Швейцария - все это есть. Мы предлагаем встречу с понедельника в любой день", - сказал президент.

Он также выразил надежду на поддержку этой инициативы со стороны бывшего президента США Дональда Трампа. Зеленский отметил, что уверен в поддержке президента Турции Реджепа Эрдогана, ведь тот в разговоре предложил формат встречи с участием четырех лидеров: Эрдогана, Трампа, Путина и самого Зеленского. Украина, по его словам, готова к такой встрече в любое время.

Что известно о Дональде Трампе / Инфографика: Главред

В то же время Зеленский отметил, что если во время саммита не будет достигнуто понимание, не появится готовность к деэскалации и прекращению войны, Россия сможет в одностороннем порядке завершить режим прекращения огня в тот же день.

В случае же положительных сигналов и желания продолжить диалог, Украина будет готова поддерживать режим тишины при участии США как посредника, с их мониторингом и гарантиями.

Он добавил, что если Москва не намерена соглашаться на долговременное перемирие, встреча лидеров может быть организована уже со следующего дня.

На какие еще страны нацелилась РФ

Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что страны-партнеры должны оказывать давление на Россию, а не ждать, пока российский президент Владимир Путин сам проявит готовность к мирным переговорам.

"Поскольку Путин не хочет никакого мира, а только ультиматумы и только полная оккупация Украины, а также белорусской, молдавской, литовской, латвийской территории. Казахстан, как мне кажется, может быть ближе "на очереди". Не дай Бог, конечно, конечно. Но мы говорим об угрозах. Также есть угроза для Польши...", - подчеркнул Зеленский.

Российские марионеточные "республики" в Европе / Инфографика: Главред

Он сообщил, что этот вопрос обсуждался во время его недавней встречи с президентом Румынии.

"Я говорил с президентом Румынии, все понимают, что может быть оккупация Молдовы... И тогда они сразу же окажутся на границе Румынии. Это может быть очень быстро", - сказал Зеленский.

По его словам, именно поэтому не стоит ждать, когда Путин "созреет" к миру - необходимо давить на него уже сейчас, и только тогда может появиться шанс на прекращение войны.

Результат операции "Паутина"

Во время операции "Паутина" украинским силам удалось поразить 41 самолет российских военно-воздушных сил, причем половину из них РФ уже не сможет восстановить. Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина продолжает делать все возможное, чтобы сдержать российскую агрессию, в частности их авиацию, бомбардировки и боевой потенциал.

Он также сообщил, что подписал закрытый указ о награждении бойцов СБУ, которые принимали участие в этой спецоперации.

"Половину из них невозможно восстановить, а часть будет восстанавливаться годами, если восстановится. Действительно, справедливая военная цель", - отметил Зеленский.

Операция "Паутина" / Инфографика: Главред

Наступление РФ на Сумщине

Относительно ситуации на Сумщине, Зеленский заявил, что российская оккупация приграничных сел является очередной фазой наступления, которое РФ начала еще до операции на Курском направлении. Он подчеркнул, что для Украины это не стало неожиданностью - военные были готовы к такому развитию событий и действуют в соответствии с ситуацией.

Президент добавил, что еще более года назад считалось, что Россия начнет с наступления именно на Сумскую область. По его мнению, это не отдельная новая кампания, а очередная волна наступательных действий, и враг в дальнейшем будет пытаться действовать в этом направлении. В то же время, по словам Зеленского, российские войска не имеют достаточно сил для полной оккупации Сумщины.

"Они бы шли быстрой волной, потому что это их операция ꟷ оккупация Сумщины, Харьковщины. Сначала у них желание - вся эта линия. Потом они решили, что достаточно будет контролировать и разрушать Сумы и другие города важные. Достаточно будет 30-40 километров от границы. Затем они уменьшили это до 7-10 километров. Потому что понимали, что не хватает сил. Хороших причин там нет. У них просто не хватает сил. Хватало бы - они бы шли дальше. Поэтому они отсрочат все эти меры, чтобы не было санкций и не было решений".

Санкции против РФ

Президент Владимир Зеленский заявил, что Сенат США демонстрирует готовность ввести санкции против России.

"Относительно санкций, мы понимаем, что сенат к этому готов. Мы публично услышали вчера с вами голос не только сенаторов, мы слышим конгрессменов, а публично услышали спикера Майкла Джонсона. У меня не было отдельного с ним контакта. Это его позиция. И я очень рад, что есть такая позиция, что они готовы это поддержать. Но очень важно, чтобы готов был санкции поддержать президент Трамп", - сказал Зеленский

Санкции против России / Инфографика: Главред

Он подчеркнул важность единой и последовательной позиции партнеров. Украина поддерживает предложение американской стороны по выбору между прекращением огня и санкциями. Поскольку Россия, вероятно, игнорирует призывы к миру, Зеленский отметил необходимость применения санкций.

Вам также может быть интересно:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред