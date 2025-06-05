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"Армия врага побежит": Жданов сказал, может ли Украина вернуть границы 1991 года

Анна Ярославская
5 июня 2025, 03:25
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Россияне не будут сидеть в окопах, если им перестанут выплачивать боевые.
Олег Жданов, Украина
Олег Жданов оценил, может ли Украина вернуть границы 1991 года / Коллаж: Главред, фото: УНИАН

Кратко:

  • Армия РФ может уйти из Украины, если оккупантам перестанут платить
  • У Украины есть шанс вернуть границы 1991 года

Полковник запаса, военный эксперт Олег Жданов считает вероятным возвращение Украины к границам 1991 года. Также он назвал условия, при которых это может произойти.

Жданов не исключает, что армия РФ может "побежать из Украины".

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"Если мы говорим, что Российская Федерация погрузится в глубокий экономический кризис, который способен вызвать даже внутренние процессы развала РФ, то в любом случае российская армия побежит из Украины, как только ей перестанут платить", - сказал военный эксперт в интервью Главреду.

Жданов отметил, что россияне не будут сидеть в окопах под нашим огнем, если им перестанут выплачивать боевые.

"А если армия врага побежит, то, конечно же, мы выйдем на границы 1991 года", - считает военный эксперт.

Мирные переговоры Украины и России - последние новости

Как писал Главред, 2 июня 2025 года в Стамбуле состоялся второй раунд прямых переговоров между Украиной и Россией, организованный при посредничестве Турции.

Стороны представили свои варианты мирного урегулирования войны. Украина передала свой документ еще за несколько дней до Стамбула. Спецпредставитель Трампа Кит Келлог назвал требования украинской стороны "довольно приемлемыми".

РФ свою версию "мирного меморандума" для прекращения огня представила лишь на самой встрече. В документе много требований, который должен выполнить Киев по мнению Кремля.

Глава турецкого МИД Хакан Фидан заявил, что на встрече в Стамбуле был достигнут прогресс. Турция ожидает, что между Украиной и Россией пройдет новый раунд переговоров.

Россия и Украина могут провести третий раунд переговоров в конце июня. Местом встречи, как и раньше, может стать Стамбул.

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Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 900 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

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