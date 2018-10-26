Динамо-Ренн – 2:1. Киевляне в меньшинстве обыграли французскую команду. Видео голов

Динамо одержало победу в матче Лиги Европы / Фото: Reuters

Во французском Ренне завершился матч 3-го тура группового этапа Лиги Европы, в котором киевское Динамо со счетом 2:1 обыграло Ренн.

Как сообщает официальный сайт соревнований, команды обменялись голами в первой половине матча.

Киевская команда открыла счет на исходе первой трети часа. Денис Гармаш не попал по мячу и тот оказался у Томаша Кендзеры, который эффектным ударом забил гол в верхний угол чужих ворот.

Французы ответили на 40-й минуте, когда эффективным ударом отличился Клеман Гренье. Затем Ренн получил численное преимущество после удаления Владимира Шепелева. Оказавшись в меньшинстве, украинская команда сумела повести в счете, когда Виталий Буяльский принес победу своему клубу.

Ренн - Динамо 1:2

Голы: Гренье, 40 - Кендзера, 21, Буяльский, 89

Ренн: Диалло — Траоре, Да Силва, Желен, Бенсебаини — Гренье, Йоханссон, Андре, Дель Кастильо (Бурежо, 61) — Сарр, Ньянг (Бен Арфа, 74).

Динамо: Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Миколенко — Шепелев, Буяльский — Морозюк (Че Че, 80), Гармаш (Сидорчук, 68), Сидклей — Вербич (Супряга, 74)

Предупреждены: Сарр, Да Силва — Миколенко, Гармаш, Шепелев, Буяльский, Бойко

На 85-й минуте удален Шепелев (Динамо) за повторное предупреждение.

Напомним, полтавская Ворскла впервые в истории одержала победу в групповом раунде Лиги Европы. Чтобы достичь этого результата, полтавчанам понадобилось девять матчей.