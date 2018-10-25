Лига Европы: "Карабах" - "Ворскла" 0:1 - обзор матча, видео голов

Ворскла-Карабах / Reuters

Полтавская "Ворскла" впервые в истории одержала победу в групповом раунде Лиги Европы; чтобы достичь этого результата, полтавчанам понадобилось девять матчей.

Впрочем, победу полтавчане одержали с минимальным преимуществом - 0:1. Помог им гол Владислава Кулача, который предоставил преимущество "Ворскле" во втором тайме. И тут уже не играло роли, что "Карабах" больше времени владел мячом и увереннее атаковал - однако подгадать и реализовать момент смог именно игрок "Ворсклы".

Лига Европы. Третий тур

Азербайджан. Баку. Стадион: "Олимпийский"

"Карабах" - Ворскла 0:1

Гол: Владислав Кулач 48

"Карабах": Вагнер, Гара Гараев, Максим Медведев, Симеон Славчев (Филип Озобич 58), Инносент Эмегара (Махир Мадатов 58), Маркос Мичел, Араз Абдуллаев (Дзон Деларж 69), Рашад Садыхов, Абделла Зубир, Якуб Жезничак, Вильд-Дональд Гуррье

"Ворскла": Богдан Шуст, Игорь Пердута, Наджиб Якубу (Николас Карека 46), Александр Скляр, Владислав Кулач (Михаил Сергийчук 77), Вячеслав Шарпар, Владимир Чеснаков, Вадим Сапай, Юрий Коломоец, Ардин Даллку, Павел Ребенок

Предупреждения: Абделла Зубир 64 - Владислав Кулач 4, Игорь Пердута 41, Ардин Даллку 79, Михаил Сергийчук 87