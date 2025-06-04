В Украине официально разрешили импортировать медканнабис

Легализация медицинского каннабиса поможет многим людям.

https://glavred.info/ukraine/v-ukraine-oficialno-razreshili-importirovat-medkannabis-10670648.html Ссылка скопирована

В Украину впервые официально завезут каннабис / коллаж: Главред, фото: Reuters, pixabay

Кратко:

Разрешение было выдано на субстанцию, которая зарегистрирована в Украине

Около 6 млн украинцев нуждаются в лечении с помощью каннабиса

В Украине официально разрешили импортировать медицинский каннабис. Об этом сообщает Гослекслужба.

"02 июня 2025 года Гослекслужбой было выдано первое разрешение на право ввоза на территорию Украины субстанции медицинского каннабиса. Разрешение было выдано на субстанцию, которая зарегистрирована в Украине и внесена в Государственный реестр лекарственных средств Украины", - говорится в сообщении. видео дня

Специалисты говорят, что легализация медицинского каннабиса поможет многим людям.

В частности, по словам вице-премьер-министра по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины - министра юстиции Украины Ольги Стефанишиной, по состоянию на 2023 года, по крайней мере, шесть миллионов украинцев имели психологические травмы и расстройства, которые нуждались в лечении с помощью каннабиса.

Легализация медицинского каннабиса: что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в июне 2023 года во время выступления в Верховной Раде Украины призвал парламентариев наконец-то легализовать в Украине медицинский каннабис.

Немного позже Верховная Рада Украины приняла законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении. "За" проголосовало 248 депутатов.

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало первое лекарство на основе медицинского каннабиса.

Позже об этом законе эмоционально высказался известный в Украине военный Юрий Гудименко. Закон стал крайне важным шагом для того, чтобы избежать страданий военных, которые ежедневно вынуждены "проходить круги ада сильной боли".

Читайте также:

Медицинский каннабис: почему с этим сложно в Украине В Украине вопрос медицинского каннабиса периодически вызывает острые дискуссии. Противники заявляют о рисках роста уровня наркомании, лоббисты же отмечают, что в воюющей стране с огромным количеством людей с ПТСР это необходимо. В 2020 году межфракционная группа в украинском парламенте подготовила проект закона о легализации медицинского каннабиса. Он был внесен на внеочередное голосование Верховной Рады в июле 2021 года. Но Рада его не поддержала - "за" проголосовали всего 184 голосов депутатов из необходимых 226.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред