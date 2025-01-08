Легализация каннабиса в Украине: зарегистрированы первые лекарства

По оценкам Минздрава, в лекарствах на основе медицинского каннабиса в Украине нуждаются 6 млн человек.

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Первые лекарства из каннабиса зарегистрированы в Украине / коллаж: Главред, фото: Reuters, pixabay

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Зарегистрирован испанский препарат в форме оральных капель

Когда лекарство может появиться в аптеках

Министерство здравоохранения Украины зарегистрировало первое лекарство на основе медицинского каннабиса. Об этом сообщил сайт благотворительного фонда "Пациенты Украины".

Речь идет об испанском препарате в форме оральных капель, которые выпускаются под одним из испанских брендов. Уже в начале 2025 года лекарство может появиться в украинских аптеках, утверждают в фонде.

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Кроме них в Украине скоро можно будет купить твердые капсулы, дентальные пасты и гели с содержанием каннабиса, эти формы Минздрав также утвердил в 2024 году. Препараты будут доступны по электронному рецепту, говорится в сообщении.

Содержащие медицинскую марихуану формы показаны пациентам с хроническими болями, болезнью Паркинсона, тошнотой и рвотой, вызванными химиотерапией, синдромом Туретта, резистентной к лечению эпилепсией, заболеваниями, вызывающими судорожные припадки у детей, и анорексией вследствие ВИЧ, проинформировали в фонде.

По оценкам Минздрава, в лекарствах на основе медицинского каннабиса в Украине нуждаются 6 млн человек, отмечают в БФ "Пациенты Украины".

Легализация медицинского каннабиса: что известно

Как сообщал Главред, президент Украины Владимир Зеленский в июне 2023 года во время выступления в Верховной Раде Украины призвал парламентариев наконец-то легализовать в Украине медицинский каннабис.

Немного позже Верховная Рада Украины приняла законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении. "За" проголосовало 248 депутатов.

Позже об этом законе эмоционально высказался известный в Украине военный Юрий Гудименко. Закон стал крайне важным шагом для того, чтобы избежать страданий военных, которые ежедневно вынуждены "проходить круги ада сильной боли".

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Медицинский каннабис: почему с этим сложно в Украине В Украине вопрос медицинского каннабиса периодически вызывает острые дискуссии. Противники заявляют о рисках роста уровня наркомании, лоббисты же отмечают, что в воюющей стране с огромным количеством людей с ПТСР это необходимо. В 2020 году межфракционная группа в украинском парламенте подготовила проект закона о легализации медицинского каннабиса. Он был внесен на внеочередное голосование Верховной Рады в июле 2021 года. Но Рада его не поддержала - "за" проголосовали всего 184 голосов депутатов из необходимых 226.

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