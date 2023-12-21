Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине: что изменится

21 декабря Верховная Рада приняла во втором чтении закон №7457, предусматривающий легализацию медицинского каннабиса на территории Украины.

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Рада проголосовала за легализацию медицинского каннабиса в Украине / коллаж Главред, фото: УНИАН

Верховная Рада Украины приняла законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении. "За" проголосовало 248 депутатов. Об этом в своем телеграмме сообщил народный депутат от партии "Голос" Ярослав Железняк.

Депутат отмечает, что закон о медицинском каннабисе вводится в действие через полгода после его опубликования. Он делает вывод, что это произойдет ориентировочно во втором полугодии 2024-го года.

Что предусматривает законопроект о медицинском каннабисе?

Законопроект регулирует оборот каннабиса только в медицинской, промышленной и научной деятельности.

Распространение марихуаны для рекреационного потребления продолжит считаться преступлением и будет расследовано полицией в соответствии с законодательством.

Производство лекарств будет жестко контролироваться на всех этапах. Выращивать смогут только юрлица, которые получат соответствующую лицензию и GMP-сертификат, под круглосуточным видеонаблюдением с доступом для Нацполиции. Каждый куст будет иметь индивидуальное кодирование, чтобы отслеживать движение растений к пациенту.

Препараты на основе медканабиса можно будет получить только по электронному рецепту. Этот рецепт врач выписывает пациенту в соответствии с его состоянием, как это сейчас происходит с морфином.

Ярослав Железняк также указывает на то, что принятие этого законопроекта могло сорваться.

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"Для понимания голоса падали на правках до 227... было на грани", - резюмировал депутат.

Легализация медицинского каннабиса в Украине

Напомним, как ранее сообщал Главред, 13 июля Верховная Рада Украины приняла в первом чтении законопроект № 7457 "о регулировании оборота растений рода конопли (Cannabis) для медицинских, научных и промышленных целей".

После этого депутаты Верховной Рады фактически остановили дальнейшее движение этого законопроекта о легализации медицинского каннабиса с помощью сотен "пустых" поправок, рассмотрение которых может затянуться на месяцы.

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