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Курс доллара резко подскочил: эксперт рассказал, что ждать от валюты к Новому году

Дмитрий Видоменко
21 декабря 2023, 12:45
Наличный валютный рынок в Украине почти полностью зависит от межбанка, говорят эксперты и аналитики рынка.
курс валют, гривна, доллар
Сейчас в обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,75 гривен, евро по 41,20 гривен. / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Курс доллара в украинских обменниках продолжает расти следом за подорожанием на межбанковской валютной бирже. В НБУ сообщают, что продолжают контролируемую девальвацию, сообщает портал "РБК-Украина".

По состоянию на утро четверга, 21 декабря, средний курс доллара в Украине вырос на 35 копеек до 38,25 гривен, курс евро вырос на 45 копеек до 41,90 гривен.

В обменных пунктах покупают доллар в среднем по 37,75 гривен, евро по 41,20 гривен.

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На межбанковской валютной бирже курс 21 декабря находится на уровне 37,68-37,70 (покупка-продажа) - рост на 7 копеек по сравнению с закрытием в предыдущий день.

Но Нацбанк вновь повысил курс доллара. В среднем, американская валюта по отношению к гривне дорожает уже девятый день подряд.

Официальный курс на 21 декабря установлен на таком уровне ‒ 37,5516 гривен за 1 доллар (+0,2311 грн). Курс евро составляет 41,0664 гривен за 1 евро (+0,1445 грн).

Что будет с долларом до конца года

Как рассказал в комментарии "РБК-Украина" Тарас Лесовой, начальник департамента казначейства "Глобус Банка" ситуацию на рынке формирует межбанковская валютная биржа, на котором действует режим "управляемой гибкости" ‒ со вмешательством Нацбанка для сбалансирования спроса и предложения.

"Сейчас разница между курсами межбанка и наличного рынка не превышает 50-60 копеек, однако что в последующие недели возможно движение к дальнейшему сближению курсов (т.е. межкурсовая разница будет сокращаться и не исключено, что в последние дни года она будет почти нулевой), отметил банкир", ‒ сказал эксперт.

Как говорит Лесовой, за последнюю неделю курс доллара вырос примерно на 70 копеек как на межбанке, так и на наличном рынке.

Кроме того, Лесовой прогнозирует, что колебания курса доллара находятся в ожидаемых пределах. И до конца текущей недели (до 24 декабря) курсовой коридор на наличном рынке будет колебаться на уровне 36,8-37,8 грн/доллар и 39-41 грн/евро.

Эксперт прогнозирует, что в последнюю неделю года ситуация на валютном рынке может быть такой:

  • Валютные изменения на межбанке будут происходить в пределах 37-37,75 грн/доллар и 39-40,5 грн/евро;
  • Разница между курсами покупки и продажи на межбанке будет минимальной – до 0,1 грн;
  • Текущие колебания на межбанке будут до 0,2 грн;
  • На наличном рынке пределы курсовых изменений будут на уровне 37-38 грн/доллар и 39-41 грн/евро;
  • Между курсами покупки и продажи валюты, как на межбанке, так и на наличном рынке, не превысит 0,2 грн.

Каким будет курс валют

Несмотря на снижение курса доллара в течение последнего месяца, вероятен его дальнейший рост. Определяющими факторами будут спрос и предложение, которые будут формировать рыночную ситуацию в следующие 1-2 месяца.

Кроме этого, Министерство финансов Украины прогнозирует колебания курса доллара до конца следующего года в пределах от 36,6 гривен до 40-41 гривен за один доллар. Аналитики рассматривают три основных сценария динамики национальной валюты до конца 2024 года. Прогнозируя наиболее вероятный вариант развития событий, эксперты указывают на возможность умеренной девальвации национальной валюты. Это означает, что стоимость гривны по сравнению с другими валютами может немножко уменьшиться, но этот процесс будет в пределах приемлемого диапазона.

До того Министерство финансов спрогнозировало резкий рост курса валют. По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство предусматривает, что курс доллара к гривне в 2024 году может достичь уровня 41,4 гривен за доллар.

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