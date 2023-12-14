В НБУ пояснили, почему курс доллара снова начал улетать

Курс доллара вырос на межбанке за последние недели из-за смены тренда. Это обычная сезонность, которая до войны наблюдалась, сказал глава НБУ Андрей Пышный.

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Руководитель Нацбанка уверяет, курс все же определяется балансом на рынке / коллаж Главред, фото УНИАН

Курс доллара США вырос на межбанковской валютной бирже за последние недели из-за смены тренда, но это обычная сезонность, которая до войны наблюдалась каждый год. Об этом заявил глава Нацбанка Украины Андрей Пышный в рамках брифинга, который транслировался на Youtube.

"Сейчас мы являемся свидетелями уже привычного довоенного для нас процесса, когда сезонность или потребность в валюте растет, ведь происходит усвоение тех расходов, которые в течение года, возможно, накапливались и, как обычно, не успевали их реализовать", ‒ сказал он.

Пышный отметил, что осенью на рынке преобладала тенденция к укреплению гривны, которая была обусловлен балансом спроса и предложения.

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"Со второй половины ноября этот баланс изменился, и мы стали другого тренда", - сказал он.

Руководитель Нацбанка уверяет ‒ несмотря на значительное присутствие центробанка на рынке, курс все же определяется балансом на рынке.

"Национальный банк присутствует на рынке, чтобы срезать те колебания, которые считает опасными для курсовой устойчивости", - сказал он.

Каким будет курс валют

Несмотря на снижение курса доллара в течение последнего месяца, вероятен его дальнейший рост. Определяющими факторами будут спрос и предложение, которые будут формировать рыночную ситуацию в следующие 1-2 месяца.

Кроме этого, Министерство финансов Украины прогнозирует колебания курса доллара до конца следующего года в пределах от 36,6 гривен до 40-41 гривен за один доллар. Аналитики рассматривают три основных сценария динамики национальной валюты до конца 2024 года. Прогнозируя наиболее вероятный вариант развития событий, эксперты указывают на возможность умеренной девальвации национальной валюты. Это означает, что стоимость гривны по сравнению с другими валютами может немножко уменьшиться, но этот процесс будет в пределах приемлемого диапазона.

До того Министерство финансов спрогнозировало резкий рост курса валют. По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство предусматривает, что курс доллара к гривне в 2024 году может достичь уровня 41,4 гривен за доллар.

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