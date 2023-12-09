Ждать ли скачков курса валют: аналитики дали прогноз

Национальный банк Украины может постепенно увеличить амплитуду курсовых колебаний и роль обменного курса, говорят чиновники.

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Чиновники считают, что НБУ может постепенно увеличить амплитуду колебаний курсовых / коллаж Главред, фото УНИАН, Апостроф

Пока трудно спрогнозировать, сильно ли будет колебаться курс доллара в ближайшей перспективе. Об этом заявил заместитель главы НБУ Сергей Николайчук, сообщает 24 канал.

"В фокусе внимания будет оставаться курсовая устойчивость, которая должна согласовываться с сохранением под контролем инфляционных ожиданий и приведением инфляции до 5% цели НБУ в среднесрочной перспективе", — сказал Николайчук.

Чиновник считает, что НБУ может постепенно увеличить амплитуду курсовых колебаний и роль обменного курса, чтобы адаптировать экономику к возможным потрясениям.

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А общий объем валютных интервенций, по мнению Николайчука, зависит от макроэкономического развития, темпов инфляции, состояния платежного баланса и динамики международных резервов.

В свою очередь, директор департамента казначейских операций "Юнекс банка" Анна Золотько заявила, что в декабре наличный и безналичный курс валют по отношению к гривне будут постепенно сближаться. Это и даст возможность использовать средства котировки на межбанке, которые будут ограниченно колебаться в текущем диапазоне.

"По моему мнению, в течение следующих семи дней стоимость американского доллара в наличном сегменте будет колебаться в диапазоне 37,1 – 37,5 гривен за доллар", — подытожила Золотько.

Каким будет курс валют

Несмотря на снижение курса доллара в течение последнего месяца, вероятен его дальнейший рост. Определяющими факторами будут спрос и предложение, которые будут формировать рыночную ситуацию в следующие 1-2 месяца.

Кроме этого, Министерство финансов Украины прогнозирует колебания курса доллара до конца следующего года в пределах от 36,6 гривен до 40-41 гривен за один доллар. Аналитики рассматривают три основных сценария динамики национальной валюты до конца 2024 года. Прогнозируя наиболее вероятный вариант развития событий, эксперты указывают на возможность умеренной девальвации национальной валюты. Это означает, что стоимость гривны по сравнению с другими валютами может немножко уменьшиться, но этот процесс будет в пределах приемлемого диапазона.

До того Министерство финансов спрогнозировало резкий рост курса валют. По словам министра финансов Сергея Марченко, правительство предусматривает, что курс доллара к гривне в 2024 году может достичь уровня 41,4 гривен за доллар.

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