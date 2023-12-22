"Выкручивает изнутри": военный эмоционально высказался о легализации каннабиса

Известный в Украине военный Юрий Гудименко прокомментировал голосование за закон о легализации медицинского каннабиса.

https://glavred.info/ukraine/vykruchivaet-iznutri-voennyy-emocionalno-vyskazalsya-o-legalizacii-kannabisa-10527251.html Ссылка скопирована

Военный высказался о легализации каннабиса / коллаж: Главред, фото: УНИАН

После скандалов и долгих дискуссий в Украине вчера, 21 декабря, проголосовали за легализацию медицинского каннабиса. Этот закон стал крайне важным шагом для того, чтобы избежать страданий военных, которые ежедневно вынуждены "проходить круги ада сильной боли". Об этом законе эмоционально высказался известный в Украине военный Юрий Гудименко.

По его словам, опыт цивилизованных стран показал, что часто именно принятие непопулярных решений со временем приводит к пониманию и доказывает свою ценность. Именно таким решением он видит легализацию каннабиса, ведь данное решение поддерживают не все, однако, по словам военного, так происходит до тех пор, пока у людей лично не появляется потребность в утолении сильной боли.

видео дня

"Я давно поддерживал эту идею, а мой личный опыт подтвердил, насколько она необходима. Длительное время после ранения я чувствовал невыносимую боль. Она "выкручивала" изнутри, не оставляя шансов думать о чем-то другом", - рассказал Гудименко.

Также он добавил, что несмотря не все скандалы и манипуляции по вопросу принятия данного закона, этот шаг является огромным прогрессом после долгих лет ожидания.

"Тысячи бойцов сталкиваются с физическими страданиями, включая фантомные боли и ампутации. Не следует забывать о других больных, которые ждут облегчения при онкологических заболеваниях, эпилепсии, судорожных припадках, ПТСР и других тяжелых состояниях. Относительно потребности в медицинском каннабисе, должны понимать, что его свойства еще изучаются. Это не вопрос о разрешении на курение "травы", но о предоставлении возможности людям получить лекарства, в которых они нуждаются. Препараты назначают только тем пациентам, для которых другие методы лечения не работают. Итак, легализация медицинского каннабиса в Украине - это шаг вперед к гуманной медицине и открытый путь для научных исследований по изучению потенциала этого метода", - акцентировал внимание Юрий Гудименко.

Легализация каннабиса в Украине: что известно

Напомним, Верховная Рада Украины 13 июля, приняла в первом чтении законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, научных и промышленных целях. Его принятие за основу поддержали 268 народных депутатов на пленарном заседании.

Затем, 21 декабря 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении. "За" проголосовало 248 депутатов.

Однако, 22 декабря лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заблокировала подписание закона про легализацию каннабиса. Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.

Другие новости:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.