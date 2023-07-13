Легализация медицинского каннабиса: Рада дала "зеленый свет" законопроекту

Законопроект предлагает создать нормативные условия для законного ограниченного обращения каннабиса.

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Рада приняла в первом чтении закон о регулировании обращения каннабиса / Коллаж: Главред, Фото: Pixabay.com, Скриншот

Верховная Рада Украины в четверг, 13 июля, приняла в первом чтении законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, научных и промышленных целях.

Его принятие за основу поддержали 268 народных депутатов на пленарном заседании в четверг, сообщила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко в Telegram.

"Многострадальный законопроект о медицинском каннабисе принят в первом чтении", — написала она.

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Вместе с тем Геращенко отметила, что к законопроекту есть много вопросов и он нуждается в доработке во втором чтении.

Законопроект о легализации лекарств на основе каннабиса

Отметим, что законопроект предлагает создать нормативные условия для законного ограниченного обращения каннабиса, смолы каннабиса, экстрактов и настоек каннабиса в определенных законом целях, в частности, для их использования в медицинских, промышленных целях, научной и научно-технической деятельности, а также его сортов в определенных сферах деятельности.

В правительстве считают необходимым урегулировать вопросы, касающиеся организации деятельности на каждом этапе такого обращения, включая операции по ввозу, вывозу, транспортировке по территории Украины, хранению и реализации конопли.

Законопроект призван способствовать повышению уровня и качества медицинского обслуживания населения путем обеспечения реализации права на здравоохранение с применением более эффективных лекарственных средств и методов лечения, в частности, в сфере паллиативной медицины, которые, среди прочего, базируются на симптоматическом лечении, а именно обезболивании.

Отметим, что законопроект №7457 Кабинет министр подал в Верховную Раду в июне 2022 года. Профильный комитет парламента по вопросам здоровья нации порекомендовал принять его за основу. Позже, в сентябре, глава комитета Михаил Радуцкий ("Слуга народа") заявил, что в Раде, вероятно, не найдется достаточно голосов для поддержки законопроекта о медицинском каннабисе.

Напомним, ранее Владимир Зеленский неожиданно заявил Раде насчет каннабиса: "Легализуйте наконец-то!".

Зеленский подчеркнул, что следует наладить контролируемое производство медицинского каннабиса в Украине.

"Мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса, соответствующие научные исследования и контролируемое украинское производство", — подчеркнул он.

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