Не прошло и суток: Тимошенко заблокировала закон о легализации каннабиса

Лидер партии "Батьківщина" Юлия Тимошенко заблокировала подписание закона про легализацию каннабиса. Об этом стало известно с сайта Верховной Рады Украины.
Депутат внесла в парламент постановление №7457-П, который блокирует отправку закона на подпись президента.
Постановление предлагает отменить результаты практически единогласного голосования за одобрение законопроекта о легализации каннабиса в Украине.
Как следствие, глава Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук не сможет подписать и отправить документ на подписание Зеленским, пока парламент не рассмотрит соответствующее постановление и большинство не отдаст голоса против.
Мнение об этом высказал нардеп Ярослав Железняк. Он сообщил, что Парламент сможет разблокировать только в середине января следующего года, после чего еще понадобится время на подпись президента. По итогу, учитывая, что закон вступает в силу только спустя 6 месяцев после принятия, вступить в силу он сможет только в июле 2024 года.
Легализация каннабиса
Напомним, в июне 2023 года президент Украины Владимир Зеленский во время выступления в Верховной Раде Украины призвал парламентариев наконец-то легализовать в Украине медицинский каннабис. "Чтобы всем нашим гражданам, украинкам и украинцам, не пришлось терпеть боль, стресс и травмы войны, мы должны наконец честно легализовать для всех, кто в этом нуждается, лекарства на основе каннабиса", - заявил он с трибуны. Депутаты и члены правительства при этом поддержали предложение аплодисментами.
Затем, Верховная Рада Украины 13 июля, приняла в первом чтении законопроект №7457 о регулировании обращения растений рода конопли (Cannabis) в медицинских, научных и промышленных целях. Его принятие за основу поддержали 268 народных депутатов на пленарном заседании.
Также, 21 декабря 2023 года Верховная Рада Украины приняла законопроект о медицинском каннабисе №7457 во втором чтении. "За" проголосовало 248 депутатов.
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