'РФ показывает средний палец': эмоциональная реакция Зеленского на разговор Трампа и Путина

Президент Украины акцентировал на том, что разговоры не помогают в войне с Путиным.

https://glavred.info/politics/rf-pokazyvaet-sredniy-palec-emocionalnaya-reakciya-zelenskogo-na-razgovor-trampa-i-putina-10670720.html Ссылка скопирована

Зеленский отреагировал на разговор Путина и Трампа / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru, facebook.com/WhiteHouse

Главное из заявления Зеленского:

Зеленский раскритиковал разговор Трампа с Путиным

Враг наращивает количество ударов по Украине

Миру следует усилить давление на Путина

Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на телефонный разговор американского коллеги Дональда Трампа и российского диктатора Владимира Путина. Он заявил, что никакие разговоры не привели к надежному миру или к остановке войны.

"К сожалению, Путин чувствует безнаказанность и даже после всех ужасных российских ударов якобы готовит еще какие-то "ответы", - написал Зеленский.

видео дня

РФ постоянно только наращивает количество ударов. С начала 2025 года враг применил для ударов по Украине почти 27 700 авиабомб, почти 11 200 "Шахедов" и почти 9000 ударных дронов других типов. Также оккупанты использовали более 700 ракет, в том числе баллистических.

"Такой темп российских ударов, и они в России взяли именно такой темп абсолютно сознательно с первых дней полномасштабной войны. Россия перестроила свой государственный, общественный и экономический строй ради возможности безнаказанно и массово убивать людей в других странах. Это означает, что каждым новым ударом, каждой новой отсрочкой дипломатии Россия показывает средний палец всему миру. Всем, кто не хочет усиливать давление на Россию. Хотя это Россия должна искать мира. Это у них там, в Москве, должны чувствовать, что война имеет свою цену - большую цену, и самую высокую именно для агрессора", - сказал Зеленский.

Слабая реакция мира лишь станет знаком для него, что страны готовы закрыть глаза на его преступления. Путин всегда будет совершать новые зверства, удары и убийства, не чувствуя силы и давления.

"Поэтому мы в Украине так благодарны всем в мире, кто пытается остановить войну и российские удары. Всем, кто говорит убийце, что тот получит заслуженное наказание. Всем, кто говорит, что российские ракеты и бомбы должны перестать забирать жизни людей. Россия должна вернуть мир... Если сильные не останавливают Путина, это означает, что они разделяют с ним ответственность. А если они хотят, но не могут его остановить, Путин больше не будет считать их сильными", - подытожил президент.

Давление США на Россию - последние новости

Напомним, пресс-секретарь Госдепа Тэмми Брюс заявила, что США готовы оперативно усилить давление на Россию при необходимости, и инициатива в Сенате по внедрению "экстремальных" санкций против государства-агрессора демонстрирует решимость Вашингтона.

Ранее СМИ писали, что российский лидер Владимир Путин продолжает игнорировать мирные инициативы, предложенные США, поэтому Белый дом ищет более жесткие методы воздействия на Кремль.

Недавно, как писал Главред, сам Дональд Трамп заявил, что не исключает возможность введения новых тарифов против страны-агрессора России как средство давления для достижения мира.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред