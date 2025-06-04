Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Война

Сколько еще Путин сможет вести войну против Украины: дипломат сделал прогноз

Юрий Берендий
4 июня 2025, 22:27
367
Война России против Украины будет продолжаться даже несмотря на заявления некоторых экспертов об экономических проблемах в самой РФ, отметил дипломат.
Сколько еще Путин сможет вести войну против Украины: дипломат сделал прогноз
Сколько еще Путин сможет вести войну против Украины / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео, 22 ОМБр

О чем говорится в материале:

  • РФ имеет достаточно ресурсов для продолжения войны
  • Политическая ситуация в России остается стабильной
  • Если Путин окажется перед выбором - он выберет войну

Несмотря на экономическое давление и потери на фронте, Россия, похоже, имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну, а Кремль - политическую решимость и пропагандистские инструменты для ее оправдания перед населением. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев.

Борис Бондарев считает, что оценить реальные ресурсы Путина сложно из-за засекреченности информации в России. Существуют противоположные мнения: одни считают, что у него хватит ресурсов на десятилетия войны, другие - что экономика уже давно пришла в упадок. В то же время, несмотря на эти противоречия, Путин пока имеет средства для продолжения войны.

"Политическая ситуация в России - более-менее стабильная. Если и есть недовольство войной, то оно, во-первых, не массовое, а во-вторых, незаметное, и им можно пренебречь. И в-третьих, есть деньги - а значит, есть поток желающих, которых за эти деньги нанимают и отправляют на войну", - сказал он.

По его словам, сейчас финансовые возможности России позволяют компенсировать значительные потери армии - ориентировочно 20-30 тысяч человек ежемесячно, которые сразу же замещаются новыми призывниками. Этот ресурс иссякнет не тогда, когда исчезнет человеческий потенциал, а когда прекратится финансирование. И даже если экономическая ситуация ухудшится настолько, что придется выбирать между войной и социальными расходами, Путин, скорее всего, сделает ставку именно на продолжение войны.

"А людям скажут: "Пора затянуть пояса. Мы воюем против всего мира. Нашу цивилизацию пытаются уничтожить". Пропаганда в этом смысле тоже работает очень активно. Поэтому я не вижу причин ожидать радикального изменения ситуации, если на фронте не произойдет чего-то действительно значимого", - резюмировал он.

Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду о перспективах окончания войны:

Война в Украине - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска потерпели поражение во время попыток улучшить свои позиции вблизи Константиновки в Донецкой области, украинские силы заставили врага отступить. Об этом сообщил генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.

В то же время на Сумщине продвижение армии страны-агрессора продолжается. По данным аналитического ресурса DeepState, россияне захватили населенные пункты Андреевка и Водолаги и пытаются закрепиться в этих районах.

Кроме того, российские войска продолжают стягивать силы к Харькову. Впрочем, как отметил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, имеющиеся резервы противника пока не позволяют ему начать масштабное наступление.

Другие новости:

Кто такой Борис Бондарев

Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг.

23 мая 2022 года Бондарев объявил об увольнении с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".

После отставки с должности советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Борис Бондарев
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Они никогда не ездили в школу по этой дороге: в Сумах погиб папа, дочь в тяжелом состоянии

Они никогда не ездили в школу по этой дороге: в Сумах погиб папа, дочь в тяжелом состоянии

23:00Украина
"Состоялась акция возмездия": Ермак выступил с заявлением перед сенаторами США

"Состоялась акция возмездия": Ермак выступил с заявлением перед сенаторами США

22:56Война
В 2025 году военная помощь Украине превысит показатели прошлых лет - Минобороны

В 2025 году военная помощь Украине превысит показатели прошлых лет - Минобороны

21:54Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Какая вещь лишняя: только самый умный догадается за 5 секунд

Какая вещь лишняя: только самый умный догадается за 5 секунд

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

В Украине нашли сокровища первого олигарха - спрятал в стене церкви

Необычный ребус: найдите 3 отличия в изображении котенка за 17 секунд

Необычный ребус: найдите 3 отличия в изображении котенка за 17 секунд

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 4 июня (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 4 июня: что происходит на фронте (обновляется)

Последние новости

23:31

Непростой экзамен: Alyona Alyona раскрыла необычный факт о своем рождении

23:11

Ада Роговцева показала себя в молодости вместе с мужем

23:10

Как пройдут похороны Кейт Миддлтон - к чему готовятся во дворцце

23:06

"Мобилизовали достаточно жестко": известный украинский певец попал в ВСУ

23:00

Они никогда не ездили в школу по этой дороге: в Сумах погиб папа, дочь в тяжелом состоянииФото

Кризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 годуКризис, бунты и начало развала России: Жданов – о том, почему война закончится в 2026 году
22:56

"Состоялась акция возмездия": Ермак выступил с заявлением перед сенаторами США

22:32

"Делюсь с вами своим любимым": Настя Каменских представила своего фаворита

22:27

Сколько еще Путин сможет вести войну против Украины: дипломат сделал прогнозВидео

22:13

"Посыпалась девочка": Надо Дорофеева оказалась под капельницей

Реклама
21:54

В 2025 году военная помощь Украине превысит показатели прошлых лет - Минобороны

21:41

Все горит и взрывается: СБУ показала исторические кадры операции "Паутина"Видео

21:24

Киркоров вызверился на Малахова и оскорбил его

21:20

Не дайте себя обмануть: как проверить реальный пробег авто перед покупкой

21:04

Посольство США предупредило о риске мощного обстрела Украины

20:21

Трамп поставил дедлайн для Путина: появился тревожный прогноз по войне в УкраинеВидео

20:15

Мощная жара накрывает Украину: где солнце разожжет до +32

20:02

Трамп созвонился с Путиным: в Кремле пообещали ответку за "нападение на аэродромы"

19:33

"Хорошенькая киса": Потап засветился в свадебном платье и фате

19:26

Мясо будет сочным и нежным: Эктор поделился секретными маринадами для шашлыка

19:10

Отопительный сезон под угрозой: на что повлияет дефицит газа в Украинемнение

Реклама
19:07

В Украине официально разрешили импортировать медканнабис

19:04

Черт нес камень, чтобы разрушить Лавру: загадочная скала на Львовщине пугает местныхВидео

18:56

Ермак в Вашингтоне встретился с Рубио: о чем договорились

18:44

"Абсолютная ненависть": как Анна Ризатдинова столкнулась с крупными проблемами

18:28

Эксперты призывают посыпать сад корицей в июне: неожиданная причина

18:23

Почему 5 июня нельзя долго спать и бездельничать: какой праздник и день ангела

18:15

Путин сорвал переговоры на высшем уровне: глава РФ сделал важное заявление о войне

18:05

Куда делась Василиса Фролова: ведущая показала тело и сильное похудение

18:00

"Еще одна волна наступления, РФ продолжит давить": Зеленский - о наступлении на Сумы

17:38

Почему в Украине исчезают бабочки, и чем это опасно: эксперт раскрыл правду

17:36

Доллар и евро внезапно ушли в крутое пике: озвучен новый курс валют

17:19

РФ выдала новый ультиматум Украине: Зеленский обратился к Кремлю с предложением

17:15

РФ хочет собрать войско на границе с Одесчиной: в Молдове озвучили план врага

16:34

Оккупанты отступили из-под Константиновки: генерал предупредил о новой опасности

16:34

Рыба сама будет идти на крючок: лучшие дни для клева в июне 2025 года

16:28

Топ-10 самых распространенных украинских фамилий: есть ли среди них вашаВидео

16:25

Рабыня Изаура в Москве: актриса Луселия Сантус приехала в РФ

16:19

ТОП-3 самых надежных авто до 2000$: что можно купить в Украине без переплат

16:13

Совсем скоро будет новый большой обмен пленными: Зеленский назвал дату

15:59

Пенсионеры могут не платить за коммуналку: кто имеет 100% скидки на услуги

Реклама
15:49

Трамп обеспечивает России безопасность: Жданов раскрыл реальные намерения США

15:44

Великобритания объявила о рекордном пакете военной помощи для Украины - детали

15:40

РФ ударила по учебному подразделению ВСУ на Полтавщине: есть раненые, детали

15:36

Последствия серьезнее, чем казалось: назван важный нюанс операции "Паутина"

15:32

Сколько стоит клубника в Украине: где купить дешевле всего и крупно сэкономить

15:29

Мухи забудут дорогу к дому на все лето: понадобится копеечное средство

15:29

У 37-летней популярной певицы диагностировали рак

15:02

С пенсий украинцев могут высчитывать до 50%: кто рискует потерять выплаты

15:02

Ситуация критическая: в DeepState заявили о бурном продвижении РФ на Сумщине

14:50

В России второй день горят производства двигателей для техники РФ - подробности

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещьКакая ошибка при поливе растений может их убить
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп Таро
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Новости шоу бизнеса
Елена ЗеленскаяНастя КаменськихВиталий КозловскийАни ЛоракПотапКейт МиддлтонСофия РотаруАлла ПугачеваОльга СумскаяМаксим ГалкинФилипп Киркоров
Культура
Почему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимнПочему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцы
Рецепты
Простые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное менюЗакускиСалаты
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесе
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять