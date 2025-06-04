Сколько еще Путин сможет вести войну против Украины: дипломат сделал прогноз

О чем говорится в материале:
- РФ имеет достаточно ресурсов для продолжения войны
- Политическая ситуация в России остается стабильной
- Если Путин окажется перед выбором - он выберет войну
Несмотря на экономическое давление и потери на фронте, Россия, похоже, имеет достаточно ресурсов, чтобы продолжать войну, а Кремль - политическую решимость и пропагандистские инструменты для ее оправдания перед населением. Об этом в интервью Главреду рассказал бывший российский дипломат, единственный сотрудник российского внешнеполитического ведомства, который публично осудил вторжение России в Украину Борис Бондарев.
Борис Бондарев считает, что оценить реальные ресурсы Путина сложно из-за засекреченности информации в России. Существуют противоположные мнения: одни считают, что у него хватит ресурсов на десятилетия войны, другие - что экономика уже давно пришла в упадок. В то же время, несмотря на эти противоречия, Путин пока имеет средства для продолжения войны.
"Политическая ситуация в России - более-менее стабильная. Если и есть недовольство войной, то оно, во-первых, не массовое, а во-вторых, незаметное, и им можно пренебречь. И в-третьих, есть деньги - а значит, есть поток желающих, которых за эти деньги нанимают и отправляют на войну", - сказал он.
По его словам, сейчас финансовые возможности России позволяют компенсировать значительные потери армии - ориентировочно 20-30 тысяч человек ежемесячно, которые сразу же замещаются новыми призывниками. Этот ресурс иссякнет не тогда, когда исчезнет человеческий потенциал, а когда прекратится финансирование. И даже если экономическая ситуация ухудшится настолько, что придется выбирать между войной и социальными расходами, Путин, скорее всего, сделает ставку именно на продолжение войны.
"А людям скажут: "Пора затянуть пояса. Мы воюем против всего мира. Нашу цивилизацию пытаются уничтожить". Пропаганда в этом смысле тоже работает очень активно. Поэтому я не вижу причин ожидать радикального изменения ситуации, если на фронте не произойдет чего-то действительно значимого", - резюмировал он.
Смотрите видео интервью Бориса Бондарева Главреду о перспективах окончания войны:
Война в Украине - что известно о ситуации на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, российские оккупационные войска потерпели поражение во время попыток улучшить свои позиции вблизи Константиновки в Донецкой области, украинские силы заставили врага отступить. Об этом сообщил генерал армии Украины, бывший глава Службы внешней разведки Николай Маломуж.
В то же время на Сумщине продвижение армии страны-агрессора продолжается. По данным аналитического ресурса DeepState, россияне захватили населенные пункты Андреевка и Водолаги и пытаются закрепиться в этих районах.
Кроме того, российские войска продолжают стягивать силы к Харькову. Впрочем, как отметил спикер оперативно-тактической группировки "Харьков" Павел Шамшин, имеющиеся резервы противника пока не позволяют ему начать масштабное наступление.
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Кто такой Борис Бондарев
Борис Анатольевич Бондарев - бывший российский дипломат, который в мае 2022 года публично подал в отставку в знак протеста против вторжения России в Украину. Он стал первым и единственным на тот момент сотрудником Министерства иностранных дел России, который решился на такой шаг.
23 мая 2022 года Бондарев объявил об увольнении с дипломатической службы, назвав войну против Украины "агрессивной" и "преступлением не только против украинского народа, но и против народа России". Он отметил, что российская дипломатия превратилась в инструмент пропаганды и разжигания войны, а не в средство мирного урегулирования конфликтов".
После отставки с должности советника в Постоянном представительстве России при ООН в Женеве, Бондарев остался в Швейцарии, где продолжает выступать с критикой российской внешней политики и призывает к более решительным действиям международного сообщества в ответ на агрессию России.
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