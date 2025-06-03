Есть ли угроза прорыва к Харькову: эксперт раскрыл детали о резервах врага

Спикер ОТГ "Харьков" рассказал о резервах у границы Харьковщины и оценил, хватит ли сил для полноценного наступления.

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Войска РФ накапливают технику, однако не могут создать угрозу прорыва на харьковском направлении / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, 31 отдельная механизированная бригада

Кратко:

Россия накапливает технику у границы с Харьковщиной

Информация о 50 тыс. военных РФ оказалась неправдивой

Текущие резервы не позволяют начать масштабное наступление

Российские войска концентрируют силы вблизи Харькова, однако текущих резервов недостаточно для проведения полноценного наступления. Об этом заявил представитель ОТГ "Харьков" Павел Шамшин в эфире телеканала "Мы Украина".

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Он опроверг информацию о якобы переброске Россией 50-тысячной группировки для штурма Харькова. По его словам, враг действительно формирует резервы вблизи границы, однако их количество не позволяет осуществить масштабные боевые действия.

"Агрессор накапливает живую силу и технику, но не в том количестве, чтобы прорвать фронт или создать угрозу для Харькова", - заявил Шамшин.

Также он отметил, что ни одна армия мира не может вести боевые действия без резервов. Российские войска пытаются их создавать, однако объемы недостаточны для проведения крупномасштабных операций.

По словам спикера, на харьковском направлении враг постоянно проводит ротацию подразделений, задействованных в боях. При этом российское командование не учитывает потери, которые регулярно приходится пополнять.

Ситуация на фронте - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сирского писал, что российские войска значительно усилили боевую активность на Запорожском направлении. При этом Силы обороны продолжают сдерживать врага, нанося ему ощутимые потери.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас наиболее серьезные бои фиксируются на Покровском, Лиманском, Купянском направлениях.

Кроме того, аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали территорию площадью 3 километра на границе Сумской области и движутся оттуда к поселку Александрия.

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Что такое ОТГ "Харьков"? Оперативно-тактическая группировка "Харьков" (ОТГ "Харьков") - объединение Сухопутных войск Вооруженных сил Украины. Входит в состав оперативно-стратегической группировки войск "Хортица". Создана во время российского вторжения в Украину в 2022 году. Части группировки участвовали в Харьковском контрнаступлении, пишет Википедия.

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