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Атаки с неба, земли и дронов: Генштаб сообщил, где враг атакует больше всего

Руслан Иваненко
3 июня 2025, 00:41
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Оккупанты совершили 117 атак за сутки, больше всего штурмов ВСУ отбили на Покровском направлении.
Камянка, ВГУ
Генштаб подытожил сутки на фронте: / Коллаж: Главред, фото: 199 НЦ, скрин с DeepState

Читайте в материале:

  • Сколько раз атаковали Покровск за сутки
  • Где сейчас идут бои на линии фронта
  • Какие потери техники у врага после штурмов

В течение суток на линии соприкосновения произошло 117 боевых контактов, наибольшая активность противника зафиксирована на Покровском направлении. Об этом говорится в вечерней сводке Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

В течение дня армия РФ нанесла два ракетных и 49 авиаударов, использовав три ракеты и 78 управляемых авиабомб. Также зафиксировано 1353 атаки дронами-камикадзе и почти 4000 артиллерийских и минометных обстрелов по украинским позициям и населенным пунктам.

видео дня

На Харьковском направлении украинские подразделения отбили два штурма в районе Волчанска и вблизи Довгенького. Еще одно боевое столкновение продолжается.

На Купянском направлении враг совершил семь атак в районах Западного, Степной Новоселовки, Песчаного, Загрызово и Зеленого Гая.

На Лиманском направлении зафиксировано 15 штурмов в районах Грековки, Ольговки, Нового Мира, Глущенково, Редкодуба, Карповки, Зеленой Долины, Торского и в направлении Григорьевки. Три столкновения продолжаются.

В Северском секторе защитники Украины остановили пять атак противника вблизи Григорьевки, Верхнекаменского и Серебрянки.

На Краматорском направлении украинские силы отбили четыре атаки в сторону Белой Горы и Курдюмовки. Еще один бой не завершен.

На Торецком направлении оккупанты девять раз пытались прорваться в районах Дилиевки, Плещеевки, Торецка и Яблоновки. Один штурм продолжается.

Покровское направление остается самым напряженным - в течение суток российские войска совершили 36 штурмов и наступательных действий. Противник был активен в районах Полтавки, Миролюбовки, Елизаветовки, Малиновки, Лисовки, Даченского, Удачного, Новосергиевки, Муравки, Котляровки, Андреевки и в направлении Покровска.

"По предварительным подсчетам, сегодня наши воины ликвидировали 77 и ранили 65 оккупантов на данном направлении; уничтожили три ББМ, 17 автомобилей, 10 мотоциклов, четыре БпЛА, одно средство РЭБ; также повреждены ББМ, три автомобиля, четыре мотоцикла, 2 пушки и БМ-21 "Град" противника", - говорится в сообщении.

На Новопавловском направлении зафиксировано 19 атак в направлении Константинополя, Отрадного, Новоселки, Свободного Поля, Зеленого Поля, Новополя и в сторону Новоукраинки и Комара. Одно столкновение продолжается.

На Ореховском направлении украинские воины отбили атаку возле Степного.

На Курском направлении в течение дня Силы обороны сдержали 15 атак, еще два столкновения продолжаются. Также зафиксировано 11 авиаударов с применением 18 КАБов и 150 обстрелов, из которых два - из РСЗО.

На других направлениях ситуация оставалась без существенных изменений.

Ситуация на фронте - последние новости Украины

Напомним, как сообщал Главред, в отчете аналитиков Института изучения войны отмечается, что армия страны-агрессора России имеет продвижение в Сумской области. В частности, российские силы продвинулись на юго-восток от Константиновки (к северу от Сум).

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас наиболее серьезные бои фиксируются на Покровском, Лиманском, Купянском направлениях.

Кроме того, аналитики проекта DeepState сообщили, что россияне оккупировали территорию площадью 3 километра на границе Сумской области и движутся оттуда к поселку Александрия.

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Генеральный штаб Вооруженных сил Украины

Генштаб ВСУ - главный военный орган по планированию обороны государства, управления применением Вооруженных сил Украины, координации и контроля за выполнением задач в сфере обороны другими образованными в соответствии с законами Украины военными формированиями.

Является рабочим органом Ставки Верховного Главнокомандующего Вооруженными Силами Украины, пишет Википедия.

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