"Посыпалась девочка": Надя Дорофеева оказалась под капельницей

Вкратце:
- Надя Дорофеева намекнула на свою госпитализацию
- Артистка показала, как ей делают капельницу
Украинская певица Надя Дорофеева за последние три недели дала 8 концертов. Трудолюбие и работоспособность артистки поражают, но порой играют злую шутку с ее организмом.
Физическое и эмоциональное переутомление дали свои неприятные плоды - сегодня Dorofeeva оказалась на больничной койке. Об этом артистка сообщила в своем блоге в Instagram.
"Посыпалась девочка", - написала Додо, и опубликовала фото с капельницей в руке. Судя по антуражу, звезда находится в медицинском учреждении. После публикации этого снимка Надя не делала никаких комментариев и объяснений, поэтому точная причина ее госпитализации остается неизвестной.
В апреле артистка уже жаловалась на плохое самочувствие. Тогда Дорофеева также провела непрерывную серию концертов, результатом чего стала сильнейшая мигрень. Она уложила артистку в постель, что сама Dorofeeva назвала "закономерным".
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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