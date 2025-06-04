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"Посыпалась девочка": Надя Дорофеева оказалась под капельницей

Анна Подгорная
4 июня 2025, 22:13обновлено 4 июня, 23:59
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Dorofeeva напугала поклонников состоянием своего здоровья.
Надя Дорофеева
Надя Дорофеева новости - Dorofeeva рассказала о плохом самочувствии / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Вкратце:

  • Надя Дорофеева намекнула на свою госпитализацию
  • Артистка показала, как ей делают капельницу

Украинская певица Надя Дорофеева за последние три недели дала 8 концертов. Трудолюбие и работоспособность артистки поражают, но порой играют злую шутку с ее организмом.

Физическое и эмоциональное переутомление дали свои неприятные плоды - сегодня Dorofeeva оказалась на больничной койке. Об этом артистка сообщила в своем блоге в Instagram.

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"Посыпалась девочка", - написала Додо, и опубликовала фото с капельницей в руке. Судя по антуражу, звезда находится в медицинском учреждении. После публикации этого снимка Надя не делала никаких комментариев и объяснений, поэтому точная причина ее госпитализации остается неизвестной.

Надя Дорофеева
Надя Дорофеева новости - Dorofeeva рассказала о плохом самочувствии / instagram.com/nadyadorofeeva

В апреле артистка уже жаловалась на плохое самочувствие. Тогда Дорофеева также провела непрерывную серию концертов, результатом чего стала сильнейшая мигрень. Она уложила артистку в постель, что сама Dorofeeva назвала "закономерным".

Надя Дорофеева о проблемах со здоровьем
Совсем недавно Надя Дорофеева уже жаловалась на проблемы со здоровьем / фото: скрин t.me, Надя Дорофеева

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Кто такая Надя Дорофеева?

Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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