"Редкий случай": Миша Кацурин рассказал, в чем уникальность Dorofeeva

Кратко:
- Надя Дорофеева празднует 35-летие
- Миша Кацурин опубликовал редкие фото со звездной именинницей
21 апреля украинская певица Надя Дорофеева отмечает День рождения. Сегодня ей исполнилось 35 лет.
В Instagram артистку с ее особенным днем поздравил Миша Кацурин - ресторатор, фуд-блогер, музыкант и с лета 2023 года муж Dorofeeva. Он опубликовал серию фото с именинницей и трогательное послание для нее.
"В день, когда ты родилась, этот мир стал реально прекраснее! Редкий случай, когда подобные слова в День рождения - не фигура речи, а чистый фактаж. Люблю без всяких "но". С днем рождения, Наденька", - написал Кацурин.
Позже на странице Дорофеевой появилось несколько снимков с празднования ее Дня рождения - счастливая именинница в кругу семьи, с мужем и его детьми от предыдущих отношений, и, конечно же, праздничный торт.
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Кто такая Надя Дорофеева?
Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".
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