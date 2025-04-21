"Редкий случай": Миша Кацурин рассказал, в чем уникальность Dorofeeva

Муж Нади Дорофеевой поделился личным в День рождения певицы.

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Надя Дорофеева новости - в Сети появились редкие фото певицы / коллаж: Главред, фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Кратко:

Надя Дорофеева празднует 35-летие

Миша Кацурин опубликовал редкие фото со звездной именинницей

21 апреля украинская певица Надя Дорофеева отмечает День рождения. Сегодня ей исполнилось 35 лет.

В Instagram артистку с ее особенным днем поздравил Миша Кацурин - ресторатор, фуд-блогер, музыкант и с лета 2023 года муж Dorofeeva. Он опубликовал серию фото с именинницей и трогательное послание для нее.

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"В день, когда ты родилась, этот мир стал реально прекраснее! Редкий случай, когда подобные слова в День рождения - не фигура речи, а чистый фактаж. Люблю без всяких "но". С днем рождения, Наденька", - написал Кацурин.

Надя Дорофеева новости - в Сети появились редкие фото певицы / instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофеева новости - в Сети появились редкие фото певицы / instagram.com/misha_katsurin

Надя Дорофеева новости - в Сети появились редкие фото певицы / instagram.com/misha_katsurin

Позже на странице Дорофеевой появилось несколько снимков с празднования ее Дня рождения - счастливая именинница в кругу семьи, с мужем и его детьми от предыдущих отношений, и, конечно же, праздничный торт.

День рождения Нади Дорофеевой / instagram.com/nadyadorofeeva

День рождения Нади Дорофеевой / instagram.com/nadyadorofeeva

День рождения Нади Дорофеевой / instagram.com/nadyadorofeeva

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Кто такая Надя Дорофеева? Надя Дорофеева или Dorofeeva - украинская певица, автор песен, актриса. Бывшая участница поп-дуэта "Время и Стекло" (2010-2020); сейчас выступает, как сольный исполнитель. Звездный тренер музыкальных проектов "Голос країни" и "Голос. Діти".

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