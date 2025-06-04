Они никогда не ездили в школу по этой дороге: в Сумах погиб папа, дочь в тяжелом состоянии

Что известно:
- 3 июня РФ ударила по центру Сум
- В результате атаки погиб Сергей Крикун
- 7-летняя дочь мужчины находится в тяжелом состоянии
РФ ударила по центру Сум из РСЗО. В результате попадания погибли 5 человек. Среди них был и Сергей Крикун - отец 7-летней девочки Марии. Об этом рассказывает Александра - крестная Марии, пишет Кордон.Медиа.
В тот день семья Крикунов задержалась дома. Муж завез любимую жену на работу и с дочкой поехал в школу. Они всегда ехали по улице Троицкая, но на этот раз почему-то Сергей решил поехать по проспекту Шевченко, который расположен параллельно Троицкой.
Машина остановилась на светофоре и именно в этот момент раздался мощный взрыв. Мужчина с дочкой были в тяжелом состоянии. Их сразу отвезли в больницу. Сергею сделали операцию, однако шансов выжить у него не было. Из-за сверхтяжелого ранения его сердце остановилось. За жизнь девочки борются медики.
"Сергей был жизнерадостным человеком. В апреле он отпраздновал 45-й день рождения. Он всегда праздновал дома, а на этот раз предложили в ресторане, юбилей же. Он согласился, будто чувствовал, что это его последний день рождения", - говорится в сообщении.
Маша была долгожданной дочкой. Сергей больше всего любил своего ребенка и любимую жену.
Сейчас 7-летняя Маша с мамой находится на лечении в Охматдете. У нее осколки в легких и в глазах. Девочка до сих пор не знает, что ее папы больше нет. Девочка спрашивала о нем, но ей не признались. Маша находится в тяжелом состоянии и из-за болезненной правды ей может ухудшиться.
Удары РФ по городу Сумы - последние новости
Как сообщал Главред, во вторник, 3 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Известно, что один из российских снарядов попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелись автомобили. В еще одном районе пострадал многоэтажный дом.
Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на удар РФ по Сумах.
"Россияне зверски ударили по Сумах. Просто по городу, по обычным улицам - из реактивной артиллерии. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим", - подчеркнул он.
И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что 4 июня количество погибших в результате удара увеличилось до 5-ти. Также известно о более 20 пострадавших.
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