Они никогда не ездили в школу по этой дороге: в Сумах погиб папа, дочь в тяжелом состоянии

Сергей Крикун и его 7-летняя дочь Маша попали под обстрел из РСЗО. В тот момент они были в машине и остановились на светофоре.

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В Сумах погиб отец 7-летней девочки / Коллаж: Главред, фото: Кордон.Медиа

Что известно:

3 июня РФ ударила по центру Сум

В результате атаки погиб Сергей Крикун

7-летняя дочь мужчины находится в тяжелом состоянии

РФ ударила по центру Сум из РСЗО. В результате попадания погибли 5 человек. Среди них был и Сергей Крикун - отец 7-летней девочки Марии. Об этом рассказывает Александра - крестная Марии, пишет Кордон.Медиа.

В тот день семья Крикунов задержалась дома. Муж завез любимую жену на работу и с дочкой поехал в школу. Они всегда ехали по улице Троицкая, но на этот раз почему-то Сергей решил поехать по проспекту Шевченко, который расположен параллельно Троицкой.

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Машина остановилась на светофоре и именно в этот момент раздался мощный взрыв. Мужчина с дочкой были в тяжелом состоянии. Их сразу отвезли в больницу. Сергею сделали операцию, однако шансов выжить у него не было. Из-за сверхтяжелого ранения его сердце остановилось. За жизнь девочки борются медики.

"Сергей был жизнерадостным человеком. В апреле он отпраздновал 45-й день рождения. Он всегда праздновал дома, а на этот раз предложили в ресторане, юбилей же. Он согласился, будто чувствовал, что это его последний день рождения", - говорится в сообщении.

Маша была долгожданной дочкой. Сергей больше всего любил своего ребенка и любимую жену.

Сейчас 7-летняя Маша с мамой находится на лечении в Охматдете. У нее осколки в легких и в глазах. Девочка до сих пор не знает, что ее папы больше нет. Девочка спрашивала о нем, но ей не признались. Маша находится в тяжелом состоянии и из-за болезненной правды ей может ухудшиться.

Удары РФ по городу Сумы - последние новости

Как сообщал Главред, во вторник, 3 июня, российские оккупанты нанесли удар по городу Сумы. Известно, что один из российских снарядов попал в дорожное покрытие. В результате взрыва загорелись автомобили. В еще одном районе пострадал многоэтажный дом.

Впоследствии президент Украины Владимир Зеленский резко отреагировал на удар РФ по Сумах.

"Россияне зверски ударили по Сумах. Просто по городу, по обычным улицам - из реактивной артиллерии. Много раненых. По состоянию на это время известно о трех погибших. Мои соболезнования родным и близким. Все службы задействованы, чтобы помочь всем пострадавшим", - подчеркнул он.

И.о. городского головы Сум Артем Кобзарь сообщил, что 4 июня количество погибших в результате удара увеличилось до 5-ти. Также известно о более 20 пострадавших.

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