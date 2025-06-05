"Утереться и плакать": звезда украинского стендапа рассказала про уменьшение бюста

Алла Волкова раскрыла причину, по которой планирует изменить свои формы.

https://glavred.info/starnews/uteretsya-i-plakat-zvezda-ukrainskogo-stendapa-rasskazala-pro-umenshenie-byusta-10670723.html Ссылка скопирована

Алла Волкова стендап - почему звезда хочет сделать пластическую операцию / коллаж: Главред, фото: t.me/srachvhati2

Читайте больше:

Почему Алла Волкова решила уменьшить грудь

Что ее партнер думает по этому поводу

Известная украинская стендап-комик Алла Волкова дала откровенное интервью Славе Демину, в котором рассказала, что меняла в своей внешности, и какие метаморфозы планирует в будущем.

К примеру, Волкова призналась, что два года назад увеличивала губы при помощи инъекций. Сейчас она не уверена, что хочет повторить этот опыт. Чего не скажешь о ботоксе: до беременности (в апреле Алла впервые стала мамой - прим. редактора) она проходила эту процедуру, и планирует вернуться к ней со временем.

видео дня

Также комикесса рассказала, что в следующем году хочет лечь под нож пластического хирурга и уменьшить бюст - большие объемы причиняют ей постоянную боль в спине. "Я уменьшу. Я уже запланировала себе на следующий год. Маленькие сделаю себе. У меня всю жизнь большой бюст, у меня очень болит спина. Всю жизнь болела спина. Плюс они уже не так выглядят, как когда тебе 16. В 16 они выглядели классно. Когда тебе 31 - утереться и плакать", - говорит Волкова.

Она отметила, что ее партнер и отец ее ребенка, стендап-комик Богдан Боярин, поддерживает ее выбор, хоть и принимает такой, какая она есть сейчас: "Богдану все нравится, мне не нравится. Но он сказал: "Если хочешь - делай, как хочешь".

Алла Волкова стендап - почему звезда хочет сделать пластическую операцию / Скриншот YouTube

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграмм-канал STARS UA.

Украинские звезды шоу-бизнеса - последние новости:

Ранее Главред рассказывал, что Надя Дорофеева оказалась под капельницей. Певица опубликовала фото из больничной палаты и пожаловалась на плохое самочувствие.

Также музыкальный продюсер и исполнитель Потап засветился в свадебном платье и фате - артист показал женскую версию себя в образе белокурой невесты.

Читайте также:

Что такое стендап? Стендап-комедия или стендап (англ. stand-up comedy) - комедийный жанр, в котором комик выступает перед живой аудиторией, обычно говоря напрямую со зрителями. Часто для стендапа организуются специальные комедийные клубы (англ. comedy club). Материал стендап-комиков, как правило, состоит из историй и шуток. Некоторые комики используют импровизацию, музыкальные инструменты (музыкальная комедия), чревовещание, фокусы и прочее, сообщает Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред