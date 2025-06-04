Стали еще больше похожи на Киркорова - новые фото детей Анастасии Стоцкой

Анастасия Стоцкая поделилась семейным контентом.

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Анастасия Стоцкая - дети / коллаж: Главред, фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Вы узнаете:

Анастасия Стоцкая опубликовала новые фото

Как изменились ее дети

Российская певица Анастасия Стоцкая, которая родом из Киева, но живет и работает в стране-оккупанте РФ и молчит о войне в родной стране, показала редкие кадры с детьми.

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На своей странице в соцсетях певица опубликовала фото сначала с дочерью Верой, на котором они позировали в стильных спортивных луках.

Анастасия Стоцкая с дочерью / фото: instagram.com, Анастасия Стоцкая

Позже она показала и фото с сыном Александром, сделанное в зеркале лифта. Трудно не заметить, как вырос парень и он уже выше мамы.

Анастасия Стоцкая с сыном / фото: скрин instagram.com, Анастасия Стоцкая

Кстати, уже давно ходят споры о том, на кого же похожи дети Анастасии, ведь многие поклонники считает, что родила она их от российского певца-путиниста Филиппа Киркорова, с которым певица ранее сотрудничала.

Напомним, дети молчуньи родились, когда артистка была в браке с бизнесменом Сергеем Абгаряном, но несколько лет назад они развелись.

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Анастасия Стоцкая - последние новости по теме

Напомним, как сообщал Главред, недавно Анастасия Стоцкая опубликовала фото своей дочери Веры, которая учится играть на гитаре. Россияне сразу же заметили, насколько девочка похожа и на самого Киркорова и на его дочь. Фанаты певицы уже давно подшучивают над ней и повод у них действительно есть. Дети и правда очень похожи между собой.

А также путинист Филипп Киркоров раскрыл правду, что не расстается с Марго Овсянниковой из-за того, что увидел у ней талант и делает все, как и, в свое время, с Анастасией Стоцкой.

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Кто такая Анастасия Стоцкая? Анастасия Стоцкая — украинская и российская певица и актриса, лауреат театральной премии "Золотая маска" за роль Флоренс Васси в мюзикле "Шахматы" (2022).

В оккупированные украинские города певица приезжала в 2018 году вместе с Александром Буйновым, горячо поддержавшим кремлевскую агрессию в отношении Украины, и Денисом Майдановым.

Артистка продолжает молчать о войне в Украине, однако всячески демонстрирует лояльность кремлевскому режиму.

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