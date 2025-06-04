'Состоялась акция возмездия': Ермак выступил с заявлением перед сенаторами США

Андрей Ермак во время обращения к сенаторам США прокомментировал операцию по уничтожению стратегической авиации РФ и назвал ее "актом возмездия".

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Ермак выступил с заявлением перед сенаторами США / Коллаж Главред, фото: Андрей Ермак/Telegram, Офис президента Украины

О чем сказал Ермак:

Украина всегда будет отвечать ударом на удар

Риторика Путина, Медведева и Мединского не свидетельствует о намерении заканчивать войну

Важно усиливать санкционное давление на Россию

Сегодня, 4 июня, глава Офиса президента Андрей Ермак обратился к американским сенаторам и проинформировал их о результатах переговоров в Стамбуле и ситуации на фронте. Об этом он сообщил в Telegram.

Андрей Ермак заявил, что Украина всегда выполняет свои обязательства, в том числе по симметричному ответу на атаки.

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"В свое время мы отдали России стратегические бомбардировщики, потому что хотели мира и гарантий. Но Россия использовала их против нас, обстреливая наших людей. Теперь часть их стратегической авиации уничтожена акцией возмездия. Мы не начинали эту войну. Но должны ее завершить", - отметил он.

По его словам, прекращение огня - необходимое условие для достижения справедливого мира, и Киев согласился на 30-дневную паузу без предварительных условий. Москва же отказалась, чем продемонстрировала свои истинные намерения, не стремление к миру, а подготовку к дальнейшим боевым действиям.

Ермак подчеркнул, что риторика российских руководителей Путина, Медведева и Мединского свидетельствует не о готовности к миру, а о продолжении агрессии. Украина же продолжает обороняться, усиливает свои возможности и способна изменить ситуацию при условии надлежащей международной поддержки.

Он выразил благодарность Соединенным Штатам за предоставленное оружие, системы ПВО, ракетные комплексы и санкционную поддержку. По его убеждению, справедливость заключается в том, чтобы не дать России возможность продолжать войну, полностью перекрыв ей доступ к ресурсам. Если этого не сделать, другие авторитарные режимы могут последовать примеру Москвы. Если же агрессия будет остановлена, это укрепит международную безопасность.

"Нужны санкции, которые закроют все обходные пути. Будущий двухпартийный законопроект - мощный шаг в этом направлении. И Москва должна заплатить за то, что разрушила. 300 миллиардов долларов замороженных российских активов - это справедливый источник для восстановления Украины. Я сказал, что более жесткие энергетические ограничения имеют смысл: никаких танкеров, никакого страхования, никаких лазеек. Слава Украине. God bless America", - резюмировал он.

Санкции против России / Инфографика: Главред

Мирные переговоры - что известно о результатах переговоров в Стамбуле

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время встречи украинской и российской делегаций, которая состоялась 2 июня в Стамбуле, удалось достичь определенного прогресса, и Турция надеется на проведение следующего раунда переговоров между сторонами. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Хакан Фидан.

Впрочем, по данным американского Института изучения войны (ISW), Россия, несмотря на свое участие в переговорах, не демонстрирует реального стремления к мирному урегулированию, продолжая придерживаться стратегии уничтожения украинской государственности.

Как сообщает CNN, второй раунд переговоров между Киевом и Москвой завершился без прорывов, ведь российская сторона настаивает на полной капитуляции Украины, что делает невозможным реальный прогресс в переговорах.

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Кто такой Андрей Ермак Ермак Андрей - украинский государственный деятель, политик, юрист, кинопродюсер, руководитель Офиса 6-го Президента Украины Владимира Зеленского с 11 февраля 2020 года. Входит в состав СНБО Украины с 12 февраля 2020 года, сообщает Википедия.

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