Сенсационный проигрыш: Хацкевич сказал, чего не хватило Динамо в игре со Львовом

В игре со "Львовом" "Динамо" не хватало последнего паса, утверждает Александр Хацкевич / dynamo.kiev.ua

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич сообщил, что в матче 13-го тура Украинской премьер-лиги против клуба "Львов" его подопечным не хватало последнего паса.

Во время игры у киевлян "где-то удары были неподготовленные, где-то — неточные", приводит слова наставника Footballhub.

"Старались играть через фланги, но не хватало последнего паса. Кто быстрее восстановился после матча с "Ренном" (матч третьего тура группового этапа Лиги Европы, французская команда — Ред.), тот и вышел на поединок. Мы освежили центральную зону", — отметил специалист.

По его словам, сейчас "Динамо" не играет в вертикальный футбол, а больше строит игру низом. "...Вся борьба впереди. Я сказал ребятам, что мы сами создаем себе трудности и должны их преодолеть", — заявил Хацкевич.

"Все игроки вышли на усиление атаки. Но то, что они не забили, не означает, что они не усилили игру. Нам надо забыть этот результат. Через три дня у нас Кубок Украины (31 октября "Динамо" сыграет с "Минаем" — Ред.)...", — добавил тренер.

Напомним, "Динамо" в рамках 13-го тура УПЛ сыграло со "Львовом" в Киеве 28 октября, матч завершился сенсационной победой гостей со счетом 0:1. Единственный в противостоянии гол забил бразильский легионер львовян Лукас Тейлор.