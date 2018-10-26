Хацкевич рассказал об ошибках Динамо в игре против Ренна

"Динамо" в игре против "Ренна" допустило много ошибок в центре поля, признал Александр Хацкевич / Reuters

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич сообщил, что в матче третьего тура группового этапа Лиги Европы против французского "Ренна" его подопечные допустили много ошибок в центре поля.

Команда-соперник заставляла динамовцев ошибаться, приводит слова наставника киевлян сайт "Динамо".

"Когда была возможность — мы контролировали (мяч — Ред.), создавали атаки. Игра меняется. "Ренн", пропустив, взял инициативу в свои руки. Да, у нас было много ошибок в центре поля...", — отметил специалист.

Хацкевич подчеркнул, что игроки столичной команды "терпели, забили, получили результат, это заслуживает уважения". "Французский футбол — более силовой, и нужны были те футболисты, которые отвечают такому стилю. …сыграли те, кто сыграл. Результат — на табло", — добавил тренер.

Напомним, "Динамо" и "Ренн" сыграли во Франции, на 85-й минуте матча киевляне остались в меньшинстве, но смогли победить противника — в конце игры столичная команда забила второй гол и сделала счет 2:1 в свою пользу.