Хацкевич сказал, что подвело "Динамо" в матче с "Астаной"

В матче Лиги Европы "Динамо" подвела концентрация, считает Александр Хацкевич / Reuters

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич считает, что в матче первого тура группового раунда Лиги Европы против "Астаны" из Казахстана его команду подвела концентрация.

Для киевлян даже ничья приравнивается к поражению, рассказал наставник после игры, говорится на сайте "Динамо".

По словам специалиста, потеря концентрации может быть вызвана усталостью.

"Подвела концентрация... в эпизоде с первым пропущенным мячом после подачи с углового момент якобы закончился, но затем последовал навес с противоположного фланга и удар в упор. Говорить, кто именно ошибся, я не буду — мы это разберем внутри команды, и футболисты будут также отвечать за свои действия", — заявил Хацкевич.

Напомним, "Динамо" и "Астана" сыграли между собой вечером 20 сентября в Киеве на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский". Противостояние закончилось со счетом 2:2.