"Динамо" - "Астана" – 2:2, киевляне упустили победу в первом матче группового раунда Лиги Европы

В четверг, 20 сентября, в Киеве на НСК "Олимпийский" состоялся матч 1-го тура группового раунда Лиги Европы, в котором "Динамо" принимало "Астану" из Казахстана, игра закончилась со счетом 2:2.

Подопечные Александра Хацкевича уже на 11-й минуте открыли счет. Виктор Цыганков сыграл в стенку с Виталием Буяльским, который идеально скинул мяч на партнера, и тот метров с 20-ти пробил точно под штангу.

Однако гости сумели отыграться на 21-й минуте. Кабананга с правого фланга навесил точно на голову Аничичу, который с линии вратарской расстрелял ворота.

В первом тайме киевлянам удалось забить второй гол. На второй компенсированной минуте тайма после навеса Вербича голкипер выпустил мяч из рук прямо на Дениса Гармаша, который фактически расстрелял уже пустые ворота.

Однако в самом конце матча остям удалось восстановить равновесие. Роман Муртазаев воспользовался навесом с фланга и головой забил мяч в ворота соперника.

"Динамо" – "Астана" 2:2

Голы: Цыганков, 11, Гармаш, 45+2 – Аничич, 22, Муртазаев, 90+5

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич — Сидорчук, Буяльский — Цыганков (Морозюк, 90), Гармаш (Дуэлунд, 79), Вербич — Русин

"Астана": Эрич – Рукавина, Постников, Аничич, Шомко – Томасов (Муртазаев, 88), Маевский, Кляйнхайслер, Энрике — Алмейда (Мужиков, 79), Кабананга (Янга, 82)

Предупреждения: Бурда, Русин

Напомним, в первом матче группового раунда Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" сыграл с немецким "Хоффенхаймом" вничью 2:2.