Лига Чемпионов: "Шахтер" - "Хоффенхайм" 2:2, видео голов

"Хоффенхайм" оказался неожиданно серьезным и жестким соперником для "Шахтера" - уже в самом начале "горняки" "протюкали" последовательно правый фланг и центр, итогом чего закономерно стал мяч от Гриллича в ворота Пятова, который вратарь отразить не сумел.

Еще два голевых момента испортил Салаи - зачем-то он бомбардировал Пятова, будто надеясь загнать его в ворота вместе с мячом. В любом случае, не получилось - оба мяча вратарь "Шахтера" принял. А ведь не испорть Салаи эти моменты - и "Шахтер", скорее всего, был бы разгромлен наголову.

Нет, безусловно "горняки" отчаянно старались, но в первом тайме им не хватало всего - скорости, сыгранности, нападения, потому что "Хоффенхайм" навязал им свою тактику - активная оборона и игра между флангами, где у "Шахтера" не было преимущества. Командные действия к успеху не приводили - а вот одинокая контратака Исмаили неожиданно позволила сравнять счет, мяч Бауман пропустил.

Впрочем, на 38-й минуте "Хоффенхайм" снова вырвался вперед благодаря голу Нордвейта - пока Пятов щупал воздух, Нордвейт загнал в ворота "горнякам" мяч ударом головой, да еще и с углового.

Выводы "Шахтер" сделал однозначные, в начале второго тайма начав играть агрессивно и напористо. Впрочем, количество моментов не переходило в качество - хотя, например, активно старался Тайсон.

Заветный гол, позволивший вывести на ничью, неожиданно оформил Майкон - немцы откровенно прохлопали его и дальний удар не оставил Бауману даже шансов.

Вдохновленные равным счетом "горняки" помчались вырывать победу, но... время было упущено. Мораес мог стать героем команды, но он так и не сумел реализовать ни одного момента.

Обе команды записали на свой счет по одному честно заработанному очку.

Шахтер - Хоффенхайм 2:2

Голы: Исмаили 27, Майкон де Андраде 81 - Флориан Гриллич 6, Ховард Нордтвейт 38

Шахтер: Андрей Пятов, Богдан Бутко, Давид Хочолава, Тарас Степаненко, Тайсон, Жуниор Мораес, Марлос, Алан Патрик (Майкон де Андраде 76), Исмаили, Ярослав Ракицкий, Сергей Болбат (Виктор Коваленко 57)

Хоффенхайм: Оливер Бауманн, Павел Кадержабек, Ховард Нордтвейт, Флориан Гриллич, Леонардо Биттенкорт (Керем Демирбай 64), Нико Шульц, Кевин Фогт, Андрей Крамарич (Рейсс Нелсон 85), Адам Салаи (Стивен Цубер 75), Жоэлинтон, Стефан Пош

Предупреждения: Жуниор Мораес 45, Алан Патрик 52, Ярослав Ракицкий 77 - Флориан Гриллич 29