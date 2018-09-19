Динамо - Астана: анонс матча Лиги Европы, где смотреть, прогноз букмекеров

19 сентября 2018, 16:55

Стартовый свисток турецкий арбитр Халис Эзкахья даст на киевском стадионе НСК "Олимпийский" в четверг, 20 сентября, в 19.55.

Динамо Киев
"Динамо" (Киев) / dynamo.kiev.ua

Вот и настал час столичным "динамовцам" стартовать в групповом турнире второго по значимости евротрофея - Лиге Европы. На поле НСК "Олимпийский" киевляне в рамке группы К сразятся с казахстанской "Астаной". 

Судебные назначения. Обслуживать матч будет турецкая бригада арбитров. Главный арбитр - Халис Эзкахья. Боковые: Джейхун Сесигюзел, Хакан Емишкен. Арбитры за воротами - Али Палабыйык, Алпер Улусой. Четвертый арбитр - Керем Эрсой.

Прогноз на матч. Последний раз "Динамо" побеждало чуть больше месяца назад - 18 августа - "Александрию". С того времени у киевлян полоса неудач - ничьи  с "Черноморцем", с "Зарей", и апофеоз - домашнее поражение от "Карпат" с двумя безответными мячами.

У "Астаны", впрочем, тоже наличествуют игровые проблемы, хотя и не такие серьезные. В Казахстанской Премьер-Лиге команда лидирует, опережая на четыре очка "Кайрат". Однако, по мнению тамошних журналистов, это не достижение "Астаны", а скорее недоработки их конкурентов. Более того, у команды прямо в разгар еврокубковых отборов сменился тренер. Известный украинский тренер Роман Григорчук покинул "временно покинул команду по семейным обстоятельствам". Сейчас "Астаной" руководит с приставкой "и.о." Григорий Бабаян.

Как считают эксперты, никаких шансов увидеть в четверг на "Олимпийском" множество голов нет. "Динамо" в этом сезоне забивает, как правило, не более одного мяча, а у "Астана" и вовсе в трех последних выездных матчах не значится ни одного взятия ворот.

Ориентировочные составы

"Астана": Эрич — Рукавина, Постников, Аничич, Шомко — Маевский — Томасов, Кляйнхайслер, Мужиков, Энрике — Кабананга

"Динамо": Бойко — Пиварич, Кадар, Бурда, Кендзера — Буяльский, Сидорчук — Вербич, Шепелев, Цыганков — Беседин

Букмекерские прогнозы

 Фаворитом матча считается "Динамо". В конторе "Пари-Матч" дают на победу киевлян дают коэффициент 1.57, на ничью - 3.75, на победу "Астаны" - 7.50. 

В конторе "Фаворит-Спорт" на победу хозяев дают коэффициент 1.54, на ничью - 3.85, на победу "Астаны" - 7.00.

В конторе bet365 на победу "Динамо" дают коэффициент 1.53, на ничью - 4, на победу "Астаны" - 7.50.

Прямая телетрансляция матча на канале "Футбол 1"

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Лига Европы Астана Динамо Киев НСК Олимпийский
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