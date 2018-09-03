"Динамо" проиграло "Карпатам", играя в большинстве: опубликованы фото и видео с матча

"Динамо" уступило "Карпатам" / fcdynamo.kiev.ua

В воскресенье, 2 сентября, вечером в Киеве в рамках седьмого тура украинской Премьер-лиги киевское "Динамо" проиграло львовским "Карпатам" со счетом 0:2.

Игра состоялась на стадионе Национального спортивного комплекса "Олимпийский", львовяне на 55-й минуте остались в меньшинстве.

Мяч в ворота столичной команды два раза в первом тайме отравил украинский и шведский футболист, полузащитник "Карпат" Марьян Швед. В частности, игрок получил передачу от полузащитника Сергея Мякушко с левого фланга и на 19-й минуте пробив в пустые ворота.

В конце первого тайма колумбийский полузащитни львовского клуба Хорхе Карраскаль осторожно покатил на ход Шведу, тот мастерски убрал ложным движением корпуса защитника Динамо Никиту Бурду и вогнал мяч в дальний угол ворот, пишет Football.ua.

"Динамо" — "Карпаты" 0:2

Голы: Швед, 19, Швед 45+2;

"Динамо": Бойко — Кендзера, Бурда, Кадар, Пиварич (Сидклей, 25) — Шапаренко, Буяльский — Цыганков, Че Че (Калитвинцев, 70), Вербич — Супряга (Русин, 46);

"Карпаты": Кучинский — Мирошниченко, Ковтун, Мехремич, Лебеденко — Гуцуляк (Вербный, 76), Эрбес — Мякушко, Ди Франко, Карраскаль (Бородай, 57) — Швед (Клец, 65);

Предупреждения: Бурда, Калитвинцев — Мехремич, Карраскаль, Вербный, Гуцуляк, Кучинский.

Удаление: на 55-й минуте был удален Мехремич (второе преудпреждение).

Напомним, 22 августа в столице Нидерландов Амстердаме в первом матче плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов "Динамо" проиграло местному "Аяксу" со счетом 1:3. Ответный матч состоялся 28 числа в Киеве, клубы не отличились забитыми голами, и киевляне вылетели из ЛЧ.