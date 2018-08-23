"Аякс" - "Динамо" 3:1 - обзор матча, видео голов

Столкновение двух стилей - атакующего "Аякса" и защитного "Динамо", еще до начала матча вылилось в массу обсуждений. Всех интересовало два вопроса - сможет ли защита "Динамо" перемолоть натиск "Аякса", и что будут делать киевляне, если голланды прорвут строй их защитной фаланги?

Как оказалось, сбылись самые пессимистические прогнозы - непробиваемая для украинских клубов защита "Динамо" рассыпалась под таранной атакой "аяксов", словно карточный домик, итогом чего стал гол на второй (!!!) минуте, прилетевший от ван ден Бека. Мяч прилетел прямо туда, где находился Бойко, однако украинский вратарь пропустил снаряд под рукой.

"Аякс", обрадованный первым успехом, продолжил атаки в том же темпе, но "динамовцы", сбившиеся неповоротливой, зато малоуязвимой черепахой, отбили все атаки и перешли в серию контратак на позиции голландцев. Это быстро принесло свои плоды - если атаку Кадара Онана сумел планировать, то против последовавшей почти сразу атаки пары Кадар - Кендзёра оказался бессилен.

Казалось, игра окончательно перешла под контроль "Динамо", но не тут-то было - сейв Онаны знаменовал переход "Аякса" в контратаку, в итоге котором киевлян на весь остаток тайма загнали на свою половину поля и лупили так, что защита гостей трещала по швам. Закономерно, будучи под таким прессингом, киевляне допустили ряд ошибок, итогами которых стали два гола - Хакима Зийеша, который сделал свой гол фактически в соло, и Тадича - Тальяфико прицельно отпасовал с фланга, а одинокий Тадич без проблем подкорректировал полет мяча в нужном для "Аякса" направлении.

Во втором тайме уже "Аякс" окопался на своей половине поля, приглашая киевлян поиграть "от счета", но "динамовцы" так и не смогли реализовать ни одного из своих преимуществ, и острых моментов.

Общий итог - болезненное и позорное поражение "Динамо" и Хацкевича, как тренера. Могли бы и лучше. Гораздо лучше. А так - вышла битва мопеда с асфальтоукладчиком.

Лучшие моменты. Видео голов:

Лига чемпионов. Раунд плей-офф квалификации. Первый матч

Нидерланды. Амстердам. "Йохан Кройфф Арена".

22-е августа

Арбитр в поле – Клеман Тюрпен (Франция)

"Аякс" (Амстердам, Нидерланды) – "Динамо" (Київ, Україна) 3:1

Голы: Донни ван де Бек 2, Хаким Зийеш 35, Душан Тадич 43 - Томаш Кендзёра 16

"Аякс": Андре Онана – Носсер Мазрауи, Маттейс де Лигт, Дейли Блинд, Николас Тальяфико – Лассе Шоне, Френки де Йонг – Хаким Зийеш, Донни ван де Бек (Дени де Вит 87), Душан Тадич – Клаас-Ян Хунтелаар

"Динамо": Денис Бойко – Томаш Кендзёра, Никита Бурда, Тамаш Кадар, Йосип Пиварич – Денис Гармаш (Владимир Шепелев 46), Виталий Буяльский, Сергей Сидорчук (Че Че 77) – Виктор Циганков, Беньямин Вербич – Артем Беседин

Предупреждения: Клаас-Ян Хунтелаар 21, Николас Тальяфико 70 - Томаш Кендзёра 24, Денис Гармаш 38