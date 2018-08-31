Хацкевич назвал задачу "Динамо" в Лиге Европы

Задача "Динамо" в Лиге Европы — выход из группы, сообщил Александр Хацкевич / Фото: fcdynamo.kiev.ua

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич заявил, что задачей команды в Лиге Европы является выход из группы (находятся в группе K).

Каждого из соперников клуб будет скрупулезно изучать и отдельно готовиться к каждому матчу, прокомментировал специалист результаты жеребьевки, говорится на сайте "Динамо".

"Какая разница, кто оказался у нас в соперниках? Задача ведь одна — выход из группы. И эта задача в любом случае осталась бы неизменной, какими бы ни были итоги жеребьевки… Мы соперников не выбираем, а исходим из результатов: кто нам достался, с тем и сыграем", — отметил наставник.

Напомним, 22 августа в столице Нидерландов Амстердаме в первом матче плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов "Динамо" проиграло местному "Аяксу" со счетом 1:3. Ответный матч состоялся 28 числа в Киеве, клубы не отличились забитыми голами, и киевляне вылетели из ЛЧ.