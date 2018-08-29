Провал "Динамо" в ЛЧ. Хацкевич рассказал, чего киевскому клубу не хватило в игре против "Аякса"

"Динамо" в матче против "Аякса" не хватило "романтического" футбола, считает Александр Хацкевич / УНИАН

Главный тренер киевского "Динамо" белорус Александр Хацкевич заявил, что в ответном матче плей-офф отборочного турнира Лиги чемпионов против нидерландского "Аякса" его команде не хватило "романтического" футбола.

Киевляне выполнили установку только в первые 15 минут, рассказал наставник после игры, говорится на сайте столичного клуба.

"Когда были моменты, стандарты. Потом почти все развалилось, появилась неуверенность, технический брак", — отметил специалист.

По его словам, "Динамо" не хватает игр в чемпионате Украины с таким прессингом, чтобы команда научились выходить из-под него.

"Это все опыт. Ребята играют вместе только восемь месяцев. Да, могло случиться чудо, могли забить быстрый гол. Но не получилось... "Аякс" — атакующая команда, мы очень много им позволили. Теряли мяч на своей половине поля...", — добавил Хацкевич.

Напомним, 22 августа в столице Нидерландов Амстердаме "Динамо" проиграло "Аяксу" со счетом 1:3. Ответный матч состоялся 28 августа в Киеве, клубы не отличились забитыми голами, и киевляне вылетели из ЛЧ.