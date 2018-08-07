"Шахтер - не украинская команда". Хацкевич и Палкин устроили заочную перепалку о еврорейтингах

Александр Хацкевич

Перед матчем в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов сезона 2018/2019 против чешского клуба «Славия» белорусский наставник киевского «Динамо», Александр Хацкевич, откровенно высказался по поводу донецкого «Шахтера».

“Шахтер больше не украинская команда, а бразильская. Посмотрите по статистике, кто у них забивает больше мячей, в основном это делают бразильцы", - заявил специалист в ответ на вопрос по поводу международных рейтингов обоих клубов.

Гендиректор «Шахтера» Сергей Палкин быстро ответил Хацкевичу через свою страницу в социальной сети Facebook.

«Тренер «Динамо» не первый сезон в Киеве и прекрасно должен знать, что Шахтер многие годы является одним из лидеров по количеству футболистов, делегируемых в различные сборные Украины. Шахтер набрал наибольшее количество очков для нашей страны в еврокубковом рейтинге. Шахтер единственный украинский клуб времен независимости, который завоевал престижный европейский трофей”, − проапеллировал он к новейшей истории «горняков».

Далее Палкин заявил, что такое утверждение «не вяжется» в еврокубковыми стремлениями «киевлян».

«Хацкевич также отлично должен знать, что один из ключевых принципов европейского футбола - это толерантность и уважение. Поэтому топовые европейские клубы представлены игроками со всего мира, и там в голову никому не придет делить их на своих и чужих. А кто забивает голы в команде - это вопрос больше тактики и философии развития клуба, а не фактор национальной принадлежности», − подытожил он.

Напомним, ранее сообщалось о том, что "Динамо" обыграло "Шахтер и в матче за Суперкубок Украины, и в рамках регулярного турнира УПЛ.