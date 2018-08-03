"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов

Пожалуй, один из лучших матчей Премьер-лиги завершился в Киеве победой хозяев - правда, с минимальным перевесом.
Завершился один из самых ожидаемых матчей сезона 2018/2019 украинской Премьер-лиги - "Динамо" - "Шахтер", где киевляне обыграли своих соперников с минимальным преимуществом 1:0.
Киевский клуб использовал тактику, которая неизменно приносила успех во всех матчах УПЛ этого сезона - "Динамо" стояло в обороне, терпеливо выжидая, пока противник даст им шанс на "смертельный выстрел". Тактика "кружащего шакала" принесла свои плоды - на 65-й минуте Цыганков и Вербич воспользовались ошибкой защиты и сыграли, оставив Пятова сумрачно наблюдать в воротах "Шахтера" забитый мяч.
Легче, пожалуй, перечислить в этом матче промежутки, когда не было острых моментов - с самого начала "Шахтер" остервенело штурмовал "динамовскую" половину поля, бил по воротам, однако неизменно невозмутимый Бойко перехватывал мяч. "Динамо", в свою очередь, держало оборону, периодически переходя в короткие, но чрезвычайно активные контратаки, в надежде на ошибку противника.
Украинская Премьер-лига.
3-й тур
03.08.2018.
Киев. НСК "Олимпийский"
Арбитр в поле – Юрий Можаровский
"Динамо" - "Шахтер" 1:0
Гол: Беньямин Вербич 65
"Динамо": Денис Бойко - Томаш Кендзёра, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Николай Морозюк - Сергей Сидорчук (Александр Андриевский 72), Виталий Буяльский (Че Че 84) - Владимир Шепелев (Денис Гармаш 61) - Виктор Цыганков, Беньямин Вербич - Артем Беседин
"Шахтер": Андрей Пятов - Олег Данченко, Давид Хочолава, Ярослав Ракицкий, Исмаили - Тарас Степаненко (Фернандо 76), Алан Патрик - Марлос, Виктор Коваленко (Майкон 89), Тайсон (Андрей Тотовицкий 85) - Жуниор Мораес
Предупреждения: Виталий Буяльский 57 - Давид Хочолава 30, Исмаили 51, Тарас Степаненко 55