"Динамо" - "Шахтер" 1:0, видео голов

С минимальным перевесом победу одержали киевляне

Завершился один из самых ожидаемых матчей сезона 2018/2019 украинской Премьер-лиги - "Динамо" - "Шахтер", где киевляне обыграли своих соперников с минимальным преимуществом 1:0.

Киевский клуб использовал тактику, которая неизменно приносила успех во всех матчах УПЛ этого сезона - "Динамо" стояло в обороне, терпеливо выжидая, пока противник даст им шанс на "смертельный выстрел". Тактика "кружащего шакала" принесла свои плоды - на 65-й минуте Цыганков и Вербич воспользовались ошибкой защиты и сыграли, оставив Пятова сумрачно наблюдать в воротах "Шахтера" забитый мяч.

Легче, пожалуй, перечислить в этом матче промежутки, когда не было острых моментов - с самого начала "Шахтер" остервенело штурмовал "динамовскую" половину поля, бил по воротам, однако неизменно невозмутимый Бойко перехватывал мяч. "Динамо", в свою очередь, держало оборону, периодически переходя в короткие, но чрезвычайно активные контратаки, в надежде на ошибку противника.