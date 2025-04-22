Сорняк в саду исчезнет навсегда: хитрость, которую знают только опытные садоводы

Весна - лучшее время для ухода за садом, однако очень неприятной проблемой являются сорняки.

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Как не дать сорнякам испортить красивый сад / Коллаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

О чем речь:

Мульчирование - эффективный способ борьбы с сорняками, сохранения влаги и улучшения почвы

Весна - также время для обрезки определенных растений, посева, высадки луковичных и разделения многолетников

С наступлением теплой погоды наступил идеальный момент, чтобы вернуться к уходу за садом. Как утверждает популярный садовод Майкл, главный враг весной - сорняки. И самый эффективный способ борьбы с ними - это мульчирование, пишет Главред со ссылкой на Express.co.uk.

Майкл рекомендует накрывать почву слоем мульчи толщиной 5-7,5 см. Это позволит сохранить влагу, заблокировать солнечный свет для сорняков, повысить плодородие и защитить корни растений от температурных колебаний. Лучшее время для мульчирования - середина или конец весны, когда сорняки еще не проросли, а растения только пробуждаются.

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По данным Королевского садоводческого общества, существует два вида мульчи:

биоразлагаемая (органическая)

стабильная (неорганическая)

Обе одинаково эффективно защищают почву, но первая еще и обогащает ее.

Кроме этого, весна - отличное время для обрезки таких растений, как гортензии, будлеи или оливковые деревья. Однако важно знать особенности каждой культуры. Также апрель - идеальный период для посева однолетних холодостойких растений, высадки летних луковичных и деления многолетников.

Когда погода стабилизируется, можно смело выносить мебель в сад и приводить пространство в порядок. Не забудьте про газон - его стоит проветрить, подсеять новые семена и подкормить, чтобы он быстрее восстановился после зимы.

Майкл также советует уже сейчас следить за появлением вредителей, таких как слизни, тля или мучнистая роса, ведь своевременное вмешательство спасет многие растения.

А тем, у кого мало времени, эксперт рекомендует хотя бы удалить отцветшие соцветия весенних цветов, позволяя листьям завершить свой естественный цикл. Также важно вовремя снять зимнее укрытие с экзотических растений и защитить молодые побеги от вредителей.

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