Сорняк в саду исчезнет навсегда: хитрость, которую знают только опытные садоводы

О чем речь:
- Мульчирование - эффективный способ борьбы с сорняками, сохранения влаги и улучшения почвы
- Весна - также время для обрезки определенных растений, посева, высадки луковичных и разделения многолетников
С наступлением теплой погоды наступил идеальный момент, чтобы вернуться к уходу за садом. Как утверждает популярный садовод Майкл, главный враг весной - сорняки. И самый эффективный способ борьбы с ними - это мульчирование, пишет Главред со ссылкой на Express.co.uk.
Майкл рекомендует накрывать почву слоем мульчи толщиной 5-7,5 см. Это позволит сохранить влагу, заблокировать солнечный свет для сорняков, повысить плодородие и защитить корни растений от температурных колебаний. Лучшее время для мульчирования - середина или конец весны, когда сорняки еще не проросли, а растения только пробуждаются.
По данным Королевского садоводческого общества, существует два вида мульчи:
- биоразлагаемая (органическая)
- стабильная (неорганическая)
Обе одинаково эффективно защищают почву, но первая еще и обогащает ее.
Кроме этого, весна - отличное время для обрезки таких растений, как гортензии, будлеи или оливковые деревья. Однако важно знать особенности каждой культуры. Также апрель - идеальный период для посева однолетних холодостойких растений, высадки летних луковичных и деления многолетников.
Когда погода стабилизируется, можно смело выносить мебель в сад и приводить пространство в порядок. Не забудьте про газон - его стоит проветрить, подсеять новые семена и подкормить, чтобы он быстрее восстановился после зимы.
Майкл также советует уже сейчас следить за появлением вредителей, таких как слизни, тля или мучнистая роса, ведь своевременное вмешательство спасет многие растения.
А тем, у кого мало времени, эксперт рекомендует хотя бы удалить отцветшие соцветия весенних цветов, позволяя листьям завершить свой естественный цикл. Также важно вовремя снять зимнее укрытие с экзотических растений и защитить молодые побеги от вредителей.
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