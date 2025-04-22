Посланник Трампа Уиткофф снова едет к Путину: в Кремле назвали сроки визита

Уиткофф скоро в очередной раз посетит Москву.

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Посланник Трампа Уиткофф снова едет к Путину/ коллаж: Главред, фото: скрин YouTube

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Посланник Трампа уже на этой неделе может прибыть с очередным визитом в Москву

О возможном визите Уиткоффа сказал помощник Путина

Спецпредставитель президента США по Ближнему Востоку Стив Уиткофф может снова посетить Москву. Визит может состояться уже на этой неделе.

Об этом заявил помощник российского диктатора Юрий Ушаков в комментарии российским СМИ.

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В ответ на вопрос, ждут ли посланника Трампа на этой неделе с визитом в Москве, Ушаков ответил: "Ждем".

Однако дату визита помощник российского диктатора не уточнял. Также пока неизвестно, может ли Путин встретиться с Уиткоффом.

В общем Стив Уиткофф уже трижды был в стране-агрессоре России и встречался с российским диктатором Владимиром Путиным в рамках усилий Соединенных Штатов Америки по урегулированию полномасштабного вторжения России в Украину.

Участие Виткоффа в переговорах с Украиной и РФ - что известно

Как ранее сообщал Главред, 11 апреля спецпредставитель Трампа прилетел в РФ для встречи с Путиным. Это была уже третья встреча Уиткоффа с Путиным, в то время, как американский лидер Дональд Трамп настаивает на прекращении огня в войне между Россией и Украиной.

Также ранее сообщалось, что в МИД ответили на заявление Виткоффа о "пяти территориях" - позиция неизменна. Украина имеет три принципиальных момента в рамках более широкого и длительного процесса к мирному урегулированию.

Напомним, Рубио и Уиткофф встретились с Ермаком и Умеровым в Париже. США и европейские партнеры проводят второй раунд переговоров в Париже по Украине.

Также ранее сообщалось, что Зеленский резко раскритиковал Уиткоффа. Президент Украины считает стратегию спецпосланника Трампа "очень опасной". Президент Владимир Зеленский раскритиковал заявления посланника Трампа Стива Уиткоффа, который обсуждал возможность включения украинских территорий в потенциальную "мирную сделку". Такими заявлениями Уиткофф распространяет российские нарративы, подчеркнул украинский президент.

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Кто такой Стив Уиткофф Стив Уиткофф - американский миллиардер, девелопер и инвестор в недвижимость, занимавший должность спецпосланника США на Ближнем Востоке. Родился 15 марта 1957 года в Бронксе, получил степень доктора права в Университете Хофстра. Начал карьеру в юридической фирме Dreyer & Traub, специализирующейся на недвижимости, где одним из его клиентов был Дональд Трамп. По данным американских СМИ, Уиткофф ранее играл ключевую роль в переговорах по перемирию между Израилем и группировкой ХАМАС. Сообщается, что он посещал Иерусалим, где встречался с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, министром обороны Исраэлем Кацем и представителями израильских служб безопасности. На встрече обсуждались вопросы соглашения по заложникам и прекращения огня в Газе.

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