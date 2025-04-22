Звезда "Лисапетного батальйона" "сделала" лицо и шокировала осложнениями

Кратко:
- Что сделала с собой Наталья Фалион
- Что она говорит по этому поводу
Солистка группы "Лисапетный батальон" Наталья Фалион дала интервью, в котором рассказала, как решилась на изменения внешности и к чему это привело.
Как рассказала она в разговоре с журналисткой Алиной Дротюк, звезда надумала удалить свои родинки. Она добавила, что решилась на такие действия, так как все вокруг говорили ей, что нужно делать что-то с лицом.
"Я вырезала родинки. Я почти никогда не прибегала к косметологическим процедурам. У меня и макияжа никогда не было профессионального и тут прибегла. Думаю, надо же что-то сделать. Сдуру! Честно, будто бес попутал. И немножко уколола ботокса месяца два назад. Потому что все мне говорят: "Наталья, делай что-то с лицом. Ты стареешь, ты же медийная личность, постоянно на экране". И я знала, что у меня не будет как у людей, а будет какое-то осложнение", - говорит звезда.
Кроме того, она добавила, что ей стало не лучше, а хуже. "Переносица стала, как из племени Майя. Должны были морщины исчезнуть, но нос расширился. У меня опустилась бровь — не могу теперь макияж нормальный нанести", - добавила она.
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Что такое Лисапетный батальон?
Лисапетный батальон - музыкальная группа, созданная путем объединения двух народных групп "Забава" (эстрадно-фольклорная группа из городка Скала-Подольская Борщевского района Тернопольской области) и "Бабине літо" (любительский театр, работавший при Пятничанском сельском доме культуры) руководителем которых была и есть Наталья Фалион. Группа стала известна после исполнения песни "Лисапет" в мае 2013 года в финале 5-го сезона телевизионного шоу "Україна має талант" на телеканале СТБ, сообщает Википедия.
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