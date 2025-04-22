"Раньше разговаривали": путинистка Валерия рассказала о проблемах в браке

Валерия рассказала правду поклонникам.

https://glavred.info/starnews/ranshe-razgovarivali-putinistka-valeriya-rasskazala-o-problemah-v-brake-10658168.html Ссылка скопирована

Валерия - отношения с Иосифом Пригожиным / коллаж: Главред, фото: t.me, Валерия

Кратко:

Валерия рассказала о поведении Иосифа Пригожина

Путинистка указала на его недостатки

Российская певица Валерия, которая поддерживает террористическое вторжение РФ в Украину, поделилась, что ей приходится терпеть некоторые привычки мужа – продюсера Иосифа Пригожина.

В интервью для росСМИ Валерия отметила, что ее муж слишком много времени проводит, переписываясь с другими по мобильному телефону.

видео дня

"Что меня страшно раздражает: мы вместе сидим, разговариваем, а он с телефоном", — пожаловалась путинистка.

Путинистка Валерия удивила признанием о муже / фото: t.me, Валерия

Пригожин тут же оправдался, сказав, что сейчас слишком мало живого общения и многие дела решаются в переписках.

"Раньше созванивались, разговаривали, дела обсуждали. А сейчас, когда корпоративы или концерты, все пишут, никто трубки не берет", — ответил продюсер.

Иосиф Пригожин все время сидит в телефоне / фото: t.me, Валерия

Отметим, брак Пригожина и Валерии считают одним из самих крепких в шоу-бизнесе страны-оккупанта РФ, но часто всплывают неприятные моменты. Например, певица считает своего мужа не слишком образованным, поэтому однажды подарила ему словарь.

Любишь слухи, сплетни и скандалы из мира звезд? Подпишись на телеграм-канал STARS UA.

Певица Валерия - последние новости по теме

Отметим, как сообщал Главред, муж путинисти Валерии Иосиф Пригожин рассказал, что его беспокоит одержимость супруги из-за боязни набрать лишний вес. Также он заявил, что она уже слишком увлеклась и даже в ресторан носит весы.

А также певицу Валерию опечалила объявленная террористом Путиным частичная мобилизация в России. Видимо, певица опасается за судьбу своих сыновей, которые могут приехать из Украины в черных пакетах.

Вас может заинтересовать:

Кто такая певица Валерия? Валерия — российская эстрадная певица, народная артистка России (2013), народная артистка Чеченской (2017) и Кабардино-Балкарской (2018) республик. Народная артистка ПМР (2016).

18 марта 2022 года выступила в "Лужниках" на митинге-концерте в честь годовщины аннексии Крыма под названием "Zа мир без нацизма! Zа Россию! Zа Президента".

7 января 2023 года, на фоне вторжения России на Украину, Валерия была внесена в санкционный список Украины за "роль в российской пропаганде".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред