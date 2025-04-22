Не просто буквы: что означает надпись YKK на застежках-молниях

Надпись YKK на застежках имеет большую и интересную историю.

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Буквы YKK на застежках / коллаж: Главред, фото: pixabay

Вы узнаете:

Почему на застежках есть буквы

Как они расшифровываются

Наверное, многие замечали маленькие буквы YKK на застежках-молниях на одежде. Оказывается, что эта маленькая деталь имеет большую и интересную историю.

Главред решил разобраться, почему на застежках есть буквы YKK.

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Как расшифровываются буквы на застежках

Как пишет Modaknits, история появления этих букв началась в 1934 году. Тадао Йосида работал подмастерьем на фабрике, и постоянно раздражался из-за ненадежных молний - а надежных тогда просто не существовало. Они ржавели, ломались, произвольно расстегивались.

Йосида, имея запал, начал экспериментировать, и таки разработал собственные молнии - прочные и неподвластные коррозии. Позже он основал свою компанию - Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, (Компания Йосиды с ограниченной ответственностью).

Компания Йосиды полностью изменила мир производства одежды. Он создал уникальную технологию, сделав свои застежки-молнии устойчивыми к коррозии, а еще запатентовал реверсивную застежку (расстегивалась в обе стороны).

Звездным для компании стал 1966 год, когда мир увидел YZip - сверхпрочную, но дешевую молнию для джинсов. Вот так продукция Йосиды стала незаменимой для производителей одежды по всему миру.

Поэтому буквы YKK имеют простое значение - это аббревиатура компании Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, которая продолжает быть лидером в этой отрасли.

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