Не просто буквы: что означает надпись YKK на застежках-молниях

Вы узнаете:
- Почему на застежках есть буквы
- Как они расшифровываются
Наверное, многие замечали маленькие буквы YKK на застежках-молниях на одежде. Оказывается, что эта маленькая деталь имеет большую и интересную историю.
Главред решил разобраться, почему на застежках есть буквы YKK.
Как расшифровываются буквы на застежках
Как пишет Modaknits, история появления этих букв началась в 1934 году. Тадао Йосида работал подмастерьем на фабрике, и постоянно раздражался из-за ненадежных молний - а надежных тогда просто не существовало. Они ржавели, ломались, произвольно расстегивались.
Йосида, имея запал, начал экспериментировать, и таки разработал собственные молнии - прочные и неподвластные коррозии. Позже он основал свою компанию - Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, (Компания Йосиды с ограниченной ответственностью).
Компания Йосиды полностью изменила мир производства одежды. Он создал уникальную технологию, сделав свои застежки-молнии устойчивыми к коррозии, а еще запатентовал реверсивную застежку (расстегивалась в обе стороны).
Звездным для компании стал 1966 год, когда мир увидел YZip - сверхпрочную, но дешевую молнию для джинсов. Вот так продукция Йосиды стала незаменимой для производителей одежды по всему миру.
Поэтому буквы YKK имеют простое значение - это аббревиатура компании Yoshida Kogyo Kabushikikaisha, которая продолжает быть лидером в этой отрасли.
Читайте также:
- Многие его видели: что означает знак "CE" на товарах
- Большинство даже не догадывается: что означают непонятные символы на духовке
- Как появился знак $ и что он означает: история символа, который знает весь мир
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред