Штрафа не будет: когда можно совершить разворот через сплошную разметку

Вы узнаете:
- Какой штраф за пересечение сплошной линии разметки
- В каких случаях штраф не налагается
Как известно, в Украине ПДД категорически запрещают пересечение сплошной линии разметки на дороге. Такое нарушение может привести к штрафам и даже к лишению водительских прав.
Однако, в некоторых случаях водители могут избежать наказания, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.
Штраф за пересечение сплошной линии разметки
За нарушение правил разметки в Украине на водителя накладывается штраф в размере 340 гривен. Но, если патруль трактует такое нарушение как создание аварийной ситуации, это может привести к взысканию 1455 гривен и лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.
Когда можно пересечь сплошную разметку
Есть несколько случаев, когда пересечь сплошную полосу можно:
- объезд места оформления масштабного ДТП, если других путей объезда нет;
- в условиях действия непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно предотвратить собственную гибель или увечье граждан;
- если разметка стерлась от времени или засыпана снегом, песком или чем-то другим.
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