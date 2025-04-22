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Штрафа не будет: когда можно совершить разворот через сплошную разметку

Мария Николишин
22 апреля 2025, 13:48
121
В ПДД есть много правил, которые касаются разметки на дороге.
Штрафа не будет: когда можно совершить разворот через сплошную разметку
Штраф за пересечение сплошной линии на дороге / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

  • Какой штраф за пересечение сплошной линии разметки
  • В каких случаях штраф не налагается

Как известно, в Украине ПДД категорически запрещают пересечение сплошной линии разметки на дороге. Такое нарушение может привести к штрафам и даже к лишению водительских прав.

Однако, в некоторых случаях водители могут избежать наказания, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

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Штраф за пересечение сплошной линии разметки

За нарушение правил разметки в Украине на водителя накладывается штраф в размере 340 гривен. Но, если патруль трактует такое нарушение как создание аварийной ситуации, это может привести к взысканию 1455 гривен и лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Когда можно пересечь сплошную разметку

Есть несколько случаев, когда пересечь сплошную полосу можно:

  • объезд места оформления масштабного ДТП, если других путей объезда нет;
  • в условиях действия непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно предотвратить собственную гибель или увечье граждан;
  • если разметка стерлась от времени или засыпана снегом, песком или чем-то другим.

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vnedorozhnik.net - это украинский информационный ресурс, который специализируется на темах, связанных с дорожным движением, автомобилями и безопасностью на дорогах. На сайте публикуются статьи, новости, советы и разъяснения относительно правил дорожного движения, штрафов, технического состояния автомобилей и других аспектов, важных для водителей и автовладельцев

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