Штрафа не будет: когда можно совершить разворот через сплошную разметку

В ПДД есть много правил, которые касаются разметки на дороге.

https://glavred.info/auto/shtrafa-ne-budet-kogda-mozhno-sovershit-razvorot-cherez-sploshnuyu-razmetku-10658192.html Ссылка скопирована

Штраф за пересечение сплошной линии на дороге / коллаж: Главред, фото: pixabay, УНИАН

Вы узнаете:

Какой штраф за пересечение сплошной линии разметки

В каких случаях штраф не налагается

Как известно, в Украине ПДД категорически запрещают пересечение сплошной линии разметки на дороге. Такое нарушение может привести к штрафам и даже к лишению водительских прав.

Однако, в некоторых случаях водители могут избежать наказания, пишет Главред со ссылкой на vnedorozhnik.net.

видео дня

Штраф за пересечение сплошной линии разметки

За нарушение правил разметки в Украине на водителя накладывается штраф в размере 340 гривен. Но, если патруль трактует такое нарушение как создание аварийной ситуации, это может привести к взысканию 1455 гривен и лишение водительских прав на срок от трех до шести месяцев.

Когда можно пересечь сплошную разметку

Есть несколько случаев, когда пересечь сплошную полосу можно:

объезд места оформления масштабного ДТП, если других путей объезда нет;

в условиях действия непреодолимой силы или когда другими средствами невозможно предотвратить собственную гибель или увечье граждан;

если разметка стерлась от времени или засыпана снегом, песком или чем-то другим.

Читайте также:

Что за ресурс - vnedorozhnik.net? vnedorozhnik.net - это украинский информационный ресурс, который специализируется на темах, связанных с дорожным движением, автомобилями и безопасностью на дорогах. На сайте публикуются статьи, новости, советы и разъяснения относительно правил дорожного движения, штрафов, технического состояния автомобилей и других аспектов, важных для водителей и автовладельцев

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред