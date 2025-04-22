Светлая среда: кому молиться 23 апреля за здоровье военнослужащих

23 апреля - день памяти одного из самых известных христианских святых Георгия Победоносца.

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23 апреля - Светлая среда / коллаж: Главред, фото: unsplash, pomisna

Вы узнаете:

Какой церковный праздник 23 апреля

О чем говорят приметы на 23 апреля

Что можно и нельзя делать 23 апреля

23 апреля по новому церковному календарю чтут память великомученика Юрия Победителя (Георгия Победоносца), а также в этот день Светлая среда. В народном календаре - Юрьев день. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 23 апреля

Православный праздник 23 апреля (6 мая по старому) - день памяти одного из самых известных христианских святых Георгия Каппадокийского, известного как Георгий Победоносец.

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Георгий жил в III-IV веках. Он выделялся среди других - был образован, умен, храбр, красив и благороден. Служил Георгий на военной службе у императора Диоклетиана, и, еще будучи молодым, сделал военную карьеру - вошел в военный совет при императоре.

Георгий был верен императору, пока тот не решил возродить язычество и устроил гонения на христиан. Тогда молодой воин, исповедовавший христианство, выступил против Диоклетиана и обличил правителя в жестокости и несправедливости.

Георгия решили через пытки заставить отречься от христианской веры, но мужчина каждый раз чудесным образом исцелялся. Свидетели этих чудес также уверовали в Христа, в том числе и супруга императора, царица Александра. Многих уверовавших тогда казнили. Увидев Александру, которая просила у воина прощения за грехи мужа, ее отправили на казнь вместе с Георгием.

23 апреля по новому и старому стилю - Светлая среда, третий день после Пасхи Христовой. В церкви, как и в предыдущие дни, проходят праздничные богослужения. Открытыми до субботы остаются Царские врата. По обычаю в этот день в церкви ставят свечки от градобития.

О чем говорят приметы на 23 апреля

В народе 23 апреля - праздник Юрьев день. По его приметам судят о том, какими будут погода и урожай:

дождь пошел - будет много травы и хороший сенокос;

ночь теплая - к урожаю хлеба;

холодная погода - к урожаю проса и овса.

Считается, что если день 23 апреля теплый выдался, то очень скоро наступят совсем летние дни. В народе этот день еще называют Градовая среда или Хороводница - с этого дня и аж до самой Троицы водили хороводы.

Что нельзя делать 23 апреля

В церковный праздник 23 апреля, как и в любой другой день, не следует ругаться, сквернословить, сплетничать, завидовать, желать зла и лениться, а также отказывать в помощи.

Что нельзя делать по народным приметам: запрещается повышать голос и ссориться - существует поверье, что нарушившего может убить молнией. Не следует также работать в саду или огороде - посадки может побить град.

Что можно делать 23 апреля

За мужество и духовную победу над палачами, великомученика Георгия называют Победоносцем. В православный праздник к святому обращаются с молитвами о здоровье военнослужащих, просят защиты от болезней и нечисти, а также об охране скота от недуг. Девушки молятся с просьбами послать достойного жениха.

По народным приметам, если умыться утренней росой, то дольше будешь молодым и сильным.

Кто отмечает день ангела 23 апреля

Именины по церковному календарю отмечают Александра, Анатолий, Афанасий, Валерий, Валерия, Георгий, Егор, Иван, Юрий.

По старому стилю день ангела у Александра, Максима, Григория, Терентия, Федора, Якова.

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