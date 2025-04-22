Какие джинсы подходят на фигуру "груша": подчеркни формы и выгляди на все 100

Джинсы для разных типов фигуры помогут создать идеальный образ. Выбирайте джинсы по типу фигуры, чтобы подчеркнуть достоинства.

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Что одевать с типом фигуры "груша" / Коллаж: Главред, скриншоты

О чем вы узнаете:

Какие бывают типы фигур

Какие джинсы подойдут на фигуру с широкими бедрами

Джинсы - это базовый элемент гардероба, который никогда не выйдет из моды. Джинсы подходят для любых случаев - прогулки с друзьями, путешествия, работы в офисе или неформального мероприятия. Но достаточно сложно найти идеальную модель, ведь каждый тип фигуры требует индивидуального подхода. Если одежда будет подобрана неправильно, то она может визуально увеличить объемы или же, наоборот, скрыть достоинства вашей фигуры. Очень важно знать, какие типы джинсов могут подходить для разной формы тела, чтобы вы могли подчеркнуть свои лучшие черты и чувствовать себя уверенно. Главред попробует помочь разобраться в этом вопросе.

Типы фигур

Каждая фигура имеет свои уникальные особенности. Чтобы джинсы сидели идеально, нужно учитывать пропорции тела. Существует пять основных типов фигуры, для каждого из которых можно подобрать определенные разновидности джинсов.

Перевернутый треугольник

Такой тип фигуры характеризуется широкими плечами и узкими бедрами. Джинсы, которые имеют объем в нижней части, помогут создать своеобразный баланс.

Яблоко

Фигура этого типа имеет округлый живот и стройные ноги. Обладательницам такой фигуры подойдут джинсы-клеш или прямые модели с высокой посадкой, которые визуально подчеркнут силуэт.

Песочные часы

У обладательниц такой фигуры четко выраженная талия, пропорциональная грудь и бедра. Идеальными джинсами для такого типа фигуры будут модели с высокой талией, которые подчеркнут естественные изгибы.

Прямоугольник

Если у вас фигура с минимальными изгибами, стоит выбрать модели, которые добавят объема в бедрах и подчеркнут вашу талию. Например, джинсы с высокой посадкой и красивым декором.

Груша

Для такой фигуры характерны широкие бедра и узкие плечи. Джинсы с акцентом на нижней части - например, с большими карманами или украшениями на поясе - могут помочь сбалансировать пропорции.

Какие джинсы подойдут фигуре с широкими бедрами

Как рассказывают на Ютуб-канале Marushkova Style, несмотря на то, что фигура "груша" является изящной, многие обладательницы такого типа страдают из-за трудностей с выбором одежды. Пышные бедра и тонкая талия - довольно нестандартные параметры, и женщины часто вынуждены подгонять одежду под себя.

Удлиненные брюки в сочетании с обувью на каблуках идеально скорректируют визуальное впечатление от "грушки". Также очень уместно будет выглядеть необработанный низ. А вот джинсы-скинни и слоучи категорически противопоказаны этому типу фигуры, ведь они делают силуэт тяжелым и неаккуратным.

Джинсы прямого кроя подходят для фигуры любого типа, роста и комплектации. Именно такая модель способна скрыть излишнюю пышность бедер и ног. Чаще всего такие джинсы выполнены в стиле минимализма. Однако учтите, что на джинсах не должно быть выбеленных полосок, особенно посередине, ведь ваши бедра и так получат дополнительный, ненужный объем.

Клеш от бедер прекрасно маскирует ширину бедер. Более того, он уравновешивает фигуру и визуально удлиняет ноги. Такой фасон подойдет как высоким, так и низким женщинам. Лучше всего эти модели смотрятся в сочетании с приталенными блузками или водолазками.

Джинсы-мом - максимально лаконичные и простые. Высокая посадка и укороченная длина подчеркивают стройную талию и женственность бедер. Более того, такой фасон визуально вытягивает фигуру и делает ее более привлекательной.

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О канале Marushkova Style YouTube-канал Marushkova Style принадлежит Ирине Марушковой - персональной стилистке и блогеру, которая проживает в Познани, Польша. На канале, который имеет более 8 тысяч подписчиков, Ирина делится шопинг-влогами, обзорами новинок масс-маркета (Zara, Mango, Massimo Dutti), сезонными трендами и советами по стилю.

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