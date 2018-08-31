Лига Европы: стали известны соперники "Динамо" и "Ворсклы" на групповом этапе

Состоялась жеребьевка Лиги Европы / УЕФА

В пятницу, 31 августа, в Монако состоялась жеребьевка группового раунда Лиги Европы розыгрыша 2018/2019 годов.

На этой стадии в турнире примут участие две украинские команды – киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла". Отметим, что киевляне оказались в первой корзине, а полтавчане вошли лишь в четвертую корзину.

По результатам жеребьевки вице-чемпионы Украины попали в группу К. Динамовцы сыграют против французского "Ренна", казахстанской "Астаны" и чешского "Яблонеца".

Полтавчане оказались в группе Е, где их соперниками станут лондонский "Арсенал", португальский "Спортинг" и азербайджанский "Карабах".

Результаты жеребьевки:

Группа А: Байер 04 (Германия), Лудогорец (Болгария), Цюрих (Швейцария), АЕК Ларнака (Кипр)

Группа B: РБ Зальцбург (Австрия), Селтик (Шотландия), РБ Лейпциг (Германия), Русенборг (Норвегия)

Группа C: Зенит (Россия), Копенгаген (Дания), Бордо (Франция), Славия (Чехия)

Группа D: Андерлехт (Бельгия), Фенербахче (Турция), Динамо Загреб (Хорватия), Спартак Трнава (Словакия)

Группа E: Арсенал (Англия), Спортинг (Португалия), Карабах (Азербайджан), Ворскла (Украина)

Группа F: Олимпиакос (Греция), Милан (Италия), Бетис (Испания), Дюделанж (Люксембург)

Группа G: Вильярреал (Испания), Рапид (Австрия), Спартак (Россия), Рейнджерс (Шотландия)

Группа H: Лацио (Италия), Марсель (Франция), Айнтрахт (Германия), Аполлон (Кипр)

Группа I: Бешикташ (Турция), Генк (Бельгия), Мальме (Швеция), Акхисар (Турция)

Группа J: Севилья (Испания), Краснодар (Россия), Стандард (Бельгия), Сарпсборг 08 (Норвегия)

Группа K: Динамо Киев (Украина), Астана (Казахстан), Ренн (Франция), Яблонец (Чехия)

Группа L: Челси (Англия), ПАОК (Греция), БАТЭ (Беларусь), Видеотон (Венгрия)

Даты группового этапа: 1-й тур — 20 сентября 2-й тур — 4 октября 3-й тур — 25 октября 4-й тур — 8 ноября 5-й тур — 29 ноября 6-й тур — 13 декабря.

Накануне состоялась жеребьевка Лиги чемпионов, донецкий "Шахтер" попал в группу F и сыграет против английского "Манчестер Сити", французского "Лиона" и немецкого "Хоффенхайма".

Напомним, 30 августа "Заря" проиграла "РБ Лейпцигу" в ответном матче плей-офф квалификации ЛЕ - 2:3 и покинула турнир.