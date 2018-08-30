РБ Лейпциг - Заря - 3:2. Заря вылетела из ЛЕ. Видео голов

На 90-й арбитр назначил пенальти в ворота Зари, который реализовал Эмиль Форсберг.
Заря проиграла РБ Лейпцигу в ответном матче плей-офф квалификации ЛЕ - 2:3 и покидает турнир.
На 7-й минуте Тимо Вернер вывел немецкий клуб вперед. Рафаэл Ратао на 35-й минуте вернул интригу в матч, замкнув головой навес Александра Караваева.
Артем Гордиенко в начале второго тайма вывел луганчан вперед.
На 69-й минуте Жан-Кевен Огюстен возобновил равновесие после передачи Тимо Вернера. На 90-й минуте арбитр матча Данни Маккели назначил пенальти в ворота Зари за игру рукой Виталия Вернидуба, который реализовал Эмиль Форсберг.
В Лиге Европы Украину будут представлять киевское "Динамо" и полтавская "Ворскла".
3:2
Первая игра 0:0
Лига Европы. Раунд плей-офф. Ответные матчи
30 августа 2018, 19.30
Ред Булл Арена Лейпциг
Голы: 1:0 – 7 Вернер, 1:1 - 35 Рафаэл Ратао, 1:2 - 48 Гордиенко, 2:2 - 69 Огюстен, 3:2 - 90, пенальти Форсберг.
РБ Лейпциг - Мвого, Орбан, Конате (Форсберг, 59), Клостерманн, Лаймер, Ильзанкер, Забитцер, Кампль, Вернер, Поульсен (Огюстен, 59), Матеус Кунья.
Заря - Луис Филиппе, Вернидуб, Сваток, Тымчик, Гордиенко, Силас, Михайличенко, Караваев, Харатин, Кабаев, Рафаэл Ратао.
Предупреждения:
Сваток (13), Харатин (38), Луис Филиппе (83).
В первом матче, состоявшемся на запорожской "Славутич-Арене" 23 августа, Заре с РБ Лейпциг с трудом удалось сыграть вничью.